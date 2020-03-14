C 15 марта массовые мероприятия в Ленинградской области отменяются

Массовые
мероприятия в Ленинградской области, численностью свыше 300 человек, с 15 марта
отменены.
Жителям
рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также
от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.
Гражданам,
прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также
государств, в отношении которых введены ограничения на въезд в Российскую
Федерацию, рекомендуется обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня
возвращения в Россию, им также рекомендовано незамедлительно сообщить о своем
возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомянутых странах по телефонам
«горячей линии» Комитета по здравоохранению Ленинградской области: +7 812
6796903 и +7 931 0020303.
Особое
внимание в документе уделено обеспечению готовности медицинских учреждений к
приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками
инфекционного заболевания.
Комитету
по здравоохранению области предписано провести проверку состояния
медоборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Социальные
организации должны размещать при входах и в местах массового скопления людей
диспенсеры-антисептики.
Юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в
местах массового скопления людей и перевозку железнодорожным, автомобильным
транспортом, просят регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать
при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для
работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания
воздуха.
При
появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела,
кашель и др.) следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому
с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.
Работодателям
рекомендовано воздержаться от направления своих работников в служебные
командировки на территории иностранных государств, проведения мероприятий с
участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.
Органам
местного самоуправления рекомендовано создать оперативные штабы по реализации
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
районов Ленинградской области, а также обеспечить информирование населения о
мерах по противодействию заболеванию.
Территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории
Ленинградской области и органам МСУ рекомендовано, а органам исполнительной
власти Ленинградской предписано запретить направлять сотрудников в служебные
командировки на территории иностранных государств.
Напоминаем,
что Минздрав на своем официальном сайте запустил специальный раздел, посвященный
коронавирусу. На сайте https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19 даны ответы
на самые распространенные вопросы о заболевании.