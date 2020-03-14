C 15 марта массовые мероприятия в Ленинградской области отменяются

Массовые мероприятия в Ленинградской области, численностью свыше 300 человек, с 15 марта отменены.

Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также государств, в отношении которых введены ограничения на въезд в Российскую Федерацию, рекомендуется обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию, им также рекомендовано незамедлительно сообщить о своем возвращении, датах и местах пребывания в вышеупомянутых странах по телефонам «горячей линии» Комитета по здравоохранению Ленинградской области: +7 812 6796903 и +7 931 0020303.

Особое внимание в документе уделено обеспечению готовности медицинских учреждений к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания.

Комитету по здравоохранению области предписано провести проверку состояния медоборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Социальные организации должны размещать при входах и в местах массового скопления людей диспенсеры-антисептики.

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в местах массового скопления людей и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, просят регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

Работодателям рекомендовано воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

Органам местного самоуправления рекомендовано создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории районов Ленинградской области, а также обеспечить информирование населения о мерах по противодействию заболеванию.

Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Ленинградской области и органам МСУ рекомендовано, а органам исполнительной власти Ленинградской предписано запретить направлять сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств.

Напоминаем, что Минздрав на своем официальном сайте запустил специальный раздел, посвященный коронавирусу. На сайте https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19 даны ответы на самые распространенные вопросы о заболевании.