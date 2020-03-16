Праздник для любимых мамочек

На
торжество в ресторан «Гран-Славянка» были приглашены многодетные и неполные
семьи, женщины, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями
здоровья, молодые мамы – выпускницы детских домов, бабушки – опекуны своих внуков.
Торжественный вечер посетили гости из Коммунара, Гатчины, Нового Света,
Пушкина, Семрино и Сиверского.
Организатор
благотворительного вечера – фонд «Счастливое будущее» приготовил для детей
много сюрпризов и угощений. Детям раздавали сладкую вату, фрукты из шоколадных
фонтанов. А мамам подарили музыкальный концерт от питерского продюсерского центра
«MusicSoul», чаепитие и, конечно же, цветы.
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Мы считаем важным поддерживать и радовать семьи, где воспитывается много детей,
или растет ребенок с особенностями развития, или женщина одна поднимает свою
семью, - сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое
будущее» Анна Оснач.
Стоит ли говорить, что праздничный вечер в ресторане, наполненный сюрпризами, улыбками и музыкой, подарил настоящее счастье детям и взрослым.
Фото
Дианы Ефимовой