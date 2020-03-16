Праздник для любимых мамочек

На торжество в ресторан «Гран-Славянка» были приглашены многодетные и неполные семьи, женщины, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы – выпускницы детских домов, бабушки – опекуны своих внуков. Торжественный вечер посетили гости из Коммунара, Гатчины, Нового Света, Пушкина, Семрино и Сиверского.

Организатор благотворительного вечера – фонд «Счастливое будущее» приготовил для детей много сюрпризов и угощений. Детям раздавали сладкую вату, фрукты из шоколадных фонтанов. А мамам подарили музыкальный концерт от питерского продюсерского центра «MusicSoul», чаепитие и, конечно же, цветы.

- Мы считаем важным поддерживать и радовать семьи, где воспитывается много детей, или растет ребенок с особенностями развития, или женщина одна поднимает свою семью, - сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач.

Стоит ли говорить, что праздничный вечер в ресторане, наполненный сюрпризами, улыбками и музыкой, подарил настоящее счастье детям и взрослым.

Фото Дианы Ефимовой