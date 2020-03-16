В области вводится режим свободного посещения образовательных учреждений

Соответствующие инструкции главам районов и руководителям образовательных учреждений направлены областным комитетом общего и профессионального образования как дополнительная мера по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Свободный режим предполагает возможность учащимися и воспитанниками не посещать занятия по усмотрению родителей или законных представителей, однако если в семье нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. При этом, в образовательных организациях, которые перейдут на режим свободного посещения, будет реализована возможность электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.

Рекомендации рассмотреть возможность перевести обучающихся на дистанционные формы обучения в пятницу, 13 марта, дало Министерство просвещения РФ.