В области вводится режим свободного посещения образовательных учреждений

Соответствующие
инструкции главам районов и руководителям образовательных учреждений направлены
областным комитетом общего и профессионального образования как дополнительная
мера по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Свободный режим
предполагает возможность учащимися и воспитанниками не посещать занятия по
усмотрению родителей или законных представителей, однако если в семье нет
возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду.
При этом, в образовательных организациях, которые перейдут на режим свободного
посещения, будет реализована возможность электронного обучения или
дистанционных образовательных технологий.
Рекомендации рассмотреть
возможность перевести обучающихся на дистанционные формы обучения в пятницу, 13
марта, дало Министерство просвещения РФ.