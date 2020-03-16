Завтра - без света!

17 марта с 09:00 до
17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул. Спортивная.
17 марта с 09:00 до 17.00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка, д. Большое Рейзино - частично.
17 марта с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево, д. Кирлово, п.
Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во
"Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во
"Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы",
СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец".
17 марта с 09:30 до 16.30
Вырицкое ГП:
п. Новинка: ул. Вокзальная, ул.
Бородулина.
17 марта 09.00 до 17.00
д. Каушта.
ДНП «Хочу дом в лесу»
17 и 19, 20 марта с 10.00 до18.00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.
17 марта с 10.00 до 17.00
Сусанинское СП:
Кобралово, ул. Цветочная, ул. Луговая,
ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул.
Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул.
Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10) «Урожай -1,2».