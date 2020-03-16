Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     16 Mar 2020

17 марта с 09:00 до 17:00   

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Спортивная.

        

17 марта с 09:00 до 17.00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка, д. Большое Рейзино - частично.

 

17 марта с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево, д.  Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во "Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во "Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец".  

                  

17 марта с 09:30 до 16.30

Вырицкое ГП:

п. Новинка: ул. Вокзальная, ул. Бородулина.

 

17 марта 09.00 до 17.00

д. Каушта.

ДНП «Хочу дом в лесу»

 

17 и 19, 20 марта с 10.00 до18.00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

 

17 марта с 10.00 до 17.00

Сусанинское СП:

Кобралово, ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, дачи (1-10) «Урожай -1,2».

 

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