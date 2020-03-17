Эвакуация двух «железных» коней

В марте 2019 года мы рассказывали нашим читателям об алгоритме борьбы с брошенными «конями» на придомовой парковке, газонах и других неподходящих для них местах города.

Необходимо написать обращение в электронную приемную на сайте администрации Гатчинского района или обратиться в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского района. В обоих случаях лучше приложить к заявлению фотографии бесхозного автомобиля.

Минувшим летом коллектив «Гатчинской правды» обратился в администрацию Гатчинского района по поводу брошенного автомобиля рядом с магазином «Магнит» на ул. Хохлова, 2. Наш запрос был передан в рабочую комиссию по организации эвакуации и размещения брошенного автотранспорта на специализированной стоянке на территории города Гатчины. В ответе нам обещали, что в отношении брошенного автотранспорта будут проведены мероприятия в соответствии с решением Совета депутатов Гатчины №74 «Об организации эвакуации размещения брошенного автотранспорта на специализированной стоянке на территории МО «Город Гатчина» от 24 ноября 2010 года».

Увы, решение вопроса затянулось. Пока мы ждали эвакуации железного коня, он совсем потерял вид. И у него неподалеку появился «друг» с похожей судьбой. После того, как вдоль улицы Хохлова (от ее пересечения с улицей Гагарина и до ЗАГСа) были установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00» один из автомобилей, долгое время стоявший припаркованным на улице, «переехал» во двор дома № 15 по улице Хохлова – аккурат напротив входа в редакцию. Он занимал место на парковке, которым могли бы воспользоваться жители двора, в автомобиле практически сразу же разбили окна. Мы вновь обратились в администрацию Гатчинского района во вторник, 10 марта, а также напомнили про брошенный автомобиль у магазина «Магнит».

И вот, чудо свершилось в пятницу, 13 марта: сотрудники отдела ГО, ЧС и противопожарной безопасности районной администрации вместе со службой эвакуации отгрузили разбитых «коней» на спецстоянку. Нам также рассказали, что еще пять автомобилей в этот день были принудительно эвакуированы из разных дворов города Гатчины.

Официальный сайт администрации Гатчинского района: http://radm.gtn.ru/

МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района, телефон для связи: 8 (81371) 76-125, 8 (81371) 9-60-74.



