В честь 75-летия Победы стартует Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою»

Конкурс проводится фондом ежегодно с 2018 года, и его главная цель - познакомить подрастающее поколение с именами сверстников – маленьких героев самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Задача конкурса – помочь детям изучить истории детей и подростков, которые в годы войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли свой вклад в Великую Победу, что особенно важно в год 75-летия завершения войны. Ведь большинство ветеранов, которые сегодня рядом с нами – это те, чье детство и юность были опалены войной.

Сегодня узнать об исторически подтвержденных фактах героического участия детей и подростков в Великой Отечественной можно благодаря книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», автором-составителем которой выступил Аркадий Васильевич Никоноров, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, доктор исторических наук, полковник, военный историк, ветеран.

Как отметила Оксана Федорова, телеведущая, Мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!», «для каждого из нас 75-летие Победы великий праздник, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война, и именно через личные истории детей и подростков, воевавших, погибших, выживших в этой войне мы стремимся передать подрастающему поколению историческую правду о том, какой ценой была завоевана Победа».

Конкурс 2020 года проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет). Номинации «Видеорепортаж» - принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет). И новая номинация этого года «Фотоколлаж»: индивидуальная или групповая работа детей на основании фотоматериалов по теме Конкурса, объединенных единым логическим замыслом (возрастная категория 10-17 лет).

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут представлены на Церемонии награждения в Музее Победы.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 25 февраля по 31 марта, список победителей будет объявлен 15 апреля, а торжественная Церемония награждения состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе!