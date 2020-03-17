Запустили в небо самолеты

Их участниками стали воспитанники отделения «Авиационное конструирование» Районного центра детского творчества (руководитель Виталий Анохин) и авиакружка «Взлет» под руководством Игоря Демьянова.

Стендовую оценку моделей самолета ИЛ-86, изготовленных из «потолочки», провели более опытные ребята из кружка «Взлет» Георгий Куличенко, Василий Левыкин, Полина Копылова. Они же осуществляли судейство и подсчет результатов на дальность полета и точность приземления. Организацию запусков этих моделей ИЛ-86 и соревнования по метательным моделям планеров провели воспитанники кружка «Авиационное конструирование» Егор Чикунов, Александр Макушкин, Александр Зелинский, Никита Ветчинин.

По итогам соревнований среди младших школьников первое место занял Максим Дреслер, на втором месте – Федор Жарков, на третьем месте – Петр Степанов.

Бывшие кружковцы, которые помогали ребятам в организации, - техник аэродинамической лаборатории Университета гражданской авиации Глеб Крымов и второкурсник университета Алексей Ларкин предложили организовать для детей экскурсию на учебную базу и в музей университета.