Добро пожаловать, серая куропатка!

Выпуск прошел 16-го марта
под мокрым снегом, переходящим в дождь. Под прицелом фото- и телекамер
выращенные в неволе куропатки обрели свободу. На гатчинской земле их, по идее,
ждет сытое и безбедное существование под покровительством местных охотников и
охотоведов.
…У куропаток – стресс. Их
долго везли в деревянных ящиках, покрытых сеткой, из Сосновского опытного
охотхозяйства в Приозерском районе. Туда они попали совсем птенцами из
питомника Московской области, где их инкубировали. Подросших куропаток
доставили на территорию общедоступных охотничьих угодий Гатчинского района и
выпустили в поле. Более точный адрес специалисты просили не разглашать – в
целях безопасности куропаток.
Несмотря на пережитое,
как только с ящиков сняли сетки, куропатки бодро взлетели и направились
прямиком туда, где им и было определено местожительство – в поле, за грядку
кустарника, к перелеску. Для них там заранее построили шалаши с подкормочными
площадками. Серые, с коричневыми подпалинами, птицы быстро растворились на фоне
пейзажа. Охотоведы, ветеринары и чиновники возлагают на них большие надежды.
- Выпуская искусственно
выращенных птиц в естественную среду обитания, мы рассчитываем на повышение
численности серой куропатки, которая в последние десятилетия неуклонно
снижалась, – говорит председатель Комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области Дмитрий Иванов. –
Серая куропатка включена в Красную книгу области, и наша задача – увеличить
популяцию настолько, чтобы этот вид из Красной книги исключить.
Почему
стали исчезать куропатки?
Как объясняют
специалисты, на то есть объективные и субъективные причины. С одной стороны,
возросла численность хищных животных, для которых куропатка – лакомый кусок. С
другой стороны, сельскохозяйственная деятельность человека привела к гибели
птиц. В те времена, когда по полям разбрасывали химические удобрения – в
частности, аммиачную селитру, стали происходить массовые отравления куропаток,
которые заглатывали мелкие камешки вместе с химикалиями.
Теперь химические
удобрения непопулярны из-за дороговизны, а популяцию хищников регулируют
охотники под руководством охотинспекторов. Как говорят специалисты, на
территориях Гатчинского и Ломоносовского районов в последние пять лет
численность куропатки сохраняется довольно устойчивая. А именно эти места для
нее наиболее благоприятны.
- Традиционно эта птица
обитает на юге и юго-западе Ленинградской области, где хорошие условия для
жизни, – поясняет Дмитрий Иванов. – Куропатка предпочитает поля с лесополосами,
мелким кустарником, островками мелколесья. Селится на осушенных
торфоразработках, по краям обширных вырубок. Здесь, на территории доступных
угодий Гатчинского района, как раз такой ландшафт. Мы полагаем, что птицы
должны ассимилироваться с местными – здесь есть своя небольшая популяция
куропатки, а это обычно дает всплеск численности.
Ведущий специалист
Юго-Западного отдела Комитета по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков рассказал, что
выпущенных на волю куропаток не бросают на произвол судьбы: выпуск происходит
третий год подряд, и третий год серых куропаток на общедоступных угодьях
охраняют – и охотинспекторы, и сами охотники. Предыдущие выпуски благополучно
прижились.
- Рядом есть большой
поселок – там инициативный коллектив охотников, которые периодически
осматривают эту территорию, занимаются учетом, особенно в период весенней охоты
– они каждый день здесь. И никому охотиться с собаками на данной территории не
позволят, – говорит Павел Геннадьевич. – Куропатка ведь далеко не отлетает, она
здесь и будет жить. Плюс в сезон охоты мы регулируем численность лисицы и
енотовидной собаки – главных врагов серой куропатки. Опять же силами местных
охотников. И сами ездим раз в неделю, проверяем.
Борщевик
– куропатке лучший друг
Бескормица куропаткам
точно не грозит. Охотинспекторы, егеря их подкармливают.
- Но перекармливать
нежелательно, – замечает Павел Геннадьевич. – Как только птицы привыкнут к
подкормочной площадке, здесь появятся хищники. Они быстро сообразят, что на
площадке птичку поймать легче. А еще оказалось, что серая куропатка очень любит
семена борщевика. Ну, этого добра тут хватает. Плюс борщевик – это хорошие
защитные условия. Летом здесь – точно джунгли, и куропатка с удовольствием в
этих джунглях живет. Пернатому хищнику – ястребу, тетеревятнику, луням – в
зарослях борщевика ее не видно. Так что она чувствует себя здесь комфортно. Вон
еще все эти кусты зазеленеют, распустятся.
Куропаткины
враги – поджигатели
Местная жительница
рассказала, что прошлой весной, по традиции, кто-то поджег траву в поле. И к
ней в огород слетелись местные куропатки. Как отразится на популяции
краснокнижных птиц наше неистребимое варварство?
Как пояснил Павел
Яблоков, выжигание травы может пагубно сказаться, разве что, на кладке яиц –
сами птицы не пострадают.
- Выжигают обычно
открытые площади, где куропатка не селится. К тому же она, хоть далеко и не
летает, все же не привязана – перелетит в безопасное место. Однако, судя по
тому, что мы видим сегодня в угодьях, куропатки здесь меньше не стало. Сейчас
произойдет смешение крови – старой популяции и новоприбывших, и будет новая
вспышка численности. Потому-то мы их здесь и выпускаем…