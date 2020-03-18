Добро пожаловать, серая куропатка!

Выпуск прошел 16-го марта под мокрым снегом, переходящим в дождь. Под прицелом фото- и телекамер выращенные в неволе куропатки обрели свободу. На гатчинской земле их, по идее, ждет сытое и безбедное существование под покровительством местных охотников и охотоведов.

…У куропаток – стресс. Их долго везли в деревянных ящиках, покрытых сеткой, из Сосновского опытного охотхозяйства в Приозерском районе. Туда они попали совсем птенцами из питомника Московской области, где их инкубировали. Подросших куропаток доставили на территорию общедоступных охотничьих угодий Гатчинского района и выпустили в поле. Более точный адрес специалисты просили не разглашать – в целях безопасности куропаток.

Несмотря на пережитое, как только с ящиков сняли сетки, куропатки бодро взлетели и направились прямиком туда, где им и было определено местожительство – в поле, за грядку кустарника, к перелеску. Для них там заранее построили шалаши с подкормочными площадками. Серые, с коричневыми подпалинами, птицы быстро растворились на фоне пейзажа. Охотоведы, ветеринары и чиновники возлагают на них большие надежды.

- Выпуская искусственно выращенных птиц в естественную среду обитания, мы рассчитываем на повышение численности серой куропатки, которая в последние десятилетия неуклонно снижалась, – говорит председатель Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Дмитрий Иванов. – Серая куропатка включена в Красную книгу области, и наша задача – увеличить популяцию настолько, чтобы этот вид из Красной книги исключить.

Почему стали исчезать куропатки?

Как объясняют специалисты, на то есть объективные и субъективные причины. С одной стороны, возросла численность хищных животных, для которых куропатка – лакомый кусок. С другой стороны, сельскохозяйственная деятельность человека привела к гибели птиц. В те времена, когда по полям разбрасывали химические удобрения – в частности, аммиачную селитру, стали происходить массовые отравления куропаток, которые заглатывали мелкие камешки вместе с химикалиями.

Теперь химические удобрения непопулярны из-за дороговизны, а популяцию хищников регулируют охотники под руководством охотинспекторов. Как говорят специалисты, на территориях Гатчинского и Ломоносовского районов в последние пять лет численность куропатки сохраняется довольно устойчивая. А именно эти места для нее наиболее благоприятны.

- Традиционно эта птица обитает на юге и юго-западе Ленинградской области, где хорошие условия для жизни, – поясняет Дмитрий Иванов. – Куропатка предпочитает поля с лесополосами, мелким кустарником, островками мелколесья. Селится на осушенных торфоразработках, по краям обширных вырубок. Здесь, на территории доступных угодий Гатчинского района, как раз такой ландшафт. Мы полагаем, что птицы должны ассимилироваться с местными – здесь есть своя небольшая популяция куропатки, а это обычно дает всплеск численности.

Ведущий специалист Юго-Западного отдела Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков рассказал, что выпущенных на волю куропаток не бросают на произвол судьбы: выпуск происходит третий год подряд, и третий год серых куропаток на общедоступных угодьях охраняют – и охотинспекторы, и сами охотники. Предыдущие выпуски благополучно прижились.

- Рядом есть большой поселок – там инициативный коллектив охотников, которые периодически осматривают эту территорию, занимаются учетом, особенно в период весенней охоты – они каждый день здесь. И никому охотиться с собаками на данной территории не позволят, – говорит Павел Геннадьевич. – Куропатка ведь далеко не отлетает, она здесь и будет жить. Плюс в сезон охоты мы регулируем численность лисицы и енотовидной собаки – главных врагов серой куропатки. Опять же силами местных охотников. И сами ездим раз в неделю, проверяем.

Борщевик – куропатке лучший друг

Бескормица куропаткам точно не грозит. Охотинспекторы, егеря их подкармливают.

- Но перекармливать нежелательно, – замечает Павел Геннадьевич. – Как только птицы привыкнут к подкормочной площадке, здесь появятся хищники. Они быстро сообразят, что на площадке птичку поймать легче. А еще оказалось, что серая куропатка очень любит семена борщевика. Ну, этого добра тут хватает. Плюс борщевик – это хорошие защитные условия. Летом здесь – точно джунгли, и куропатка с удовольствием в этих джунглях живет. Пернатому хищнику – ястребу, тетеревятнику, луням – в зарослях борщевика ее не видно. Так что она чувствует себя здесь комфортно. Вон еще все эти кусты зазеленеют, распустятся.

Куропаткины враги – поджигатели

Местная жительница рассказала, что прошлой весной, по традиции, кто-то поджег траву в поле. И к ней в огород слетелись местные куропатки. Как отразится на популяции краснокнижных птиц наше неистребимое варварство?

Как пояснил Павел Яблоков, выжигание травы может пагубно сказаться, разве что, на кладке яиц – сами птицы не пострадают.

- Выжигают обычно открытые площади, где куропатка не селится. К тому же она, хоть далеко и не летает, все же не привязана – перелетит в безопасное место. Однако, судя по тому, что мы видим сегодня в угодьях, куропатки здесь меньше не стало. Сейчас произойдет смешение крови – старой популяции и новоприбывших, и будет новая вспышка численности. Потому-то мы их здесь и выпускаем…



