Газовики рекомендуют к ним не ходить

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» информируют потребителей о том, что
большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и
ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить
удаленно, без посещения офисов компании. В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой, газовики рекомендуют своим клиентам, по
возможности, решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами компаний по
электронной почте или по телефону, чтобы не допустить распространения коронавирусной
инфекции в регионе.
Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов
электронной почты опубликована в специальных разделах на официальных сайтах
организаций: https://gazprom-lenobl.ru/
и https://www.peterburgregiongaz.ru/.
Возникающие вопросы можно также решить, направив письмо по адресам электронной почты филиалов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», опубликованных по ссылке: https://gazprom-lenobl.ru/kontakty/. Либо обратиться в Службу Единого окна через сайт компании (ссылка http://seo.gazprom-lenobl.ru/) или по телефонам филиала в г. Гатчине: 8 (81371) 57-066, 8 (81371) 57-093;
Либо позвонить по бесплатному федеральному
многоканальному номеру: 8 (800) 302-40-04.
Произвести оплату, просмотреть начисления, передать
показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург». Эти
вопросы можно также решить, направив электронное письмо через форму обратной
связи на сайте компании: https://www.peterburgregiongaz.ru/contacts.
Также всю необходимую информацию можно узнать по
телефонам абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании или в квитанциях на оплату газа.
Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (с
мобильного телефона).
Все службы и пункты обслуживания абонентов компаний
работают в обычном режиме. Все сотрудники АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» прошли
инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных
на профилактику коронавирусной инфекции.