Газовики рекомендуют к ним не ходить

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов компании. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, газовики рекомендуют своим клиентам, по возможности, решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами компаний по электронной почте или по телефону, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на официальных сайтах организаций: https://gazprom-lenobl.ru/ и https://www.peterburgregiongaz.ru/.

Возникающие вопросы можно также решить, направив письмо по адресам электронной почты филиалов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», опубликованных по ссылке: https://gazprom-lenobl.ru/kontakty/. Либо обратиться в Службу Единого окна через сайт компании (ссылка http://seo.gazprom-lenobl.ru/) или по телефонам филиала в г. Гатчине: 8 (81371) 57-066, 8 (81371) 57-093;

Либо позвонить по бесплатному федеральному многоканальному номеру: 8 (800) 302-40-04.

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо через форму обратной связи на сайте компании: https://www.peterburgregiongaz.ru/contacts .

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (с мобильного телефона).

Все службы и пункты обслуживания абонентов компаний работают в обычном режиме. Все сотрудники АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.