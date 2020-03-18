Новые камеры помогут в борьбе с нарушителями

Камеры начнут работать на региональных дорогах в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и Приозерского районов. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Настройка комплексов позволяет им незамедлительно реагировать на любые попытки превышения скорости. Фиксировать правонарушения умная автоматика будет в Волосово, поселках Грязно и Строение, деревнях Сокколово, Глядино, Горбунки, Велигонты, Покровская, Хапо-Ое, Горки, Светлое и Черново.

Одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс.

По заказу ГКУ «Ленавтодор» в 2020 году проводится ликвидация 16 аварийно-опасных участков дорог в 12 населенных пунктах, в том числе и в Гатчине. Водителей ждут знаки ограничения скорости, запрета обгона, шумовые полосы, камеры фотофиксации нарушений. Кроме того, дорожники поставят специальные столбики, разграничивающие встречные потоки транспорта и нанесут желтую разметку, которую хорошо видно в условиях дождей, туманов и снегопадов. Для пешеходов установят освещенные переходы и новые светофоры.