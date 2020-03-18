Новые камеры помогут в борьбе с нарушителями

Камеры начнут работать на
региональных дорогах в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского,
Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и
Приозерского районов. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Настройка комплексов
позволяет им незамедлительно реагировать на любые попытки превышения скорости.
Фиксировать правонарушения умная автоматика будет в Волосово, поселках Грязно и
Строение, деревнях Сокколово, Глядино, Горбунки, Велигонты, Покровская,
Хапо-Ое, Горки, Светлое и Черново.
Одной из задач
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является
сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс.
По заказу ГКУ
«Ленавтодор» в 2020 году проводится ликвидация 16 аварийно-опасных участков
дорог в 12 населенных пунктах, в том числе и в Гатчине. Водителей ждут знаки
ограничения скорости, запрета обгона, шумовые полосы, камеры фотофиксации
нарушений. Кроме того, дорожники поставят специальные столбики,
разграничивающие встречные потоки транспорта и нанесут желтую разметку, которую
хорошо видно в условиях дождей, туманов и снегопадов. Для пешеходов установят
освещенные переходы и новые светофоры.