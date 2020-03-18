Осторожно! Мошенники – во всех гаджетах и соцсетях

14-го марта в гатчинскую
полицию обратился пенсионер: злоумышленник путем обмана завладел его деньгами в
сумме 665 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником
сбербанка и сообщил, что с его карты незаконно списываются деньги. После этого
пенсионер самостоятельно перевел свои средства через банкомат неизвестному
лицу.
Жительница Коммунара
покупала в социальной сети «ВКонтакте» холодильник за 19 тысяч рублей. Оплатила
заказ согласно договору оказания услуг, куда внесла номер банковской карты.
После подтверждения кода, полученного через смс, с карты покупательницы была
списана означенная сумма, но холодильник к ней так и не приехал.
Житель Гатчины нашел на
«Юле» объявление о продаже лодочного мотора «Ямаха». Созвонился с продавцом,
перевел ему восемь тысяч рублей – половину стоимости, и на следующий день
приехал за товаром по указанному адресу. Однако точного местонахождения
продавца не нашел, дозвониться до него не смог. Деньги пропали.
11-го марта в полицию
поступило заявление от потерпевшего, обманутого по телефону. Жителю Гатчины
позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Девушка сообщила, что с
его карты пытаются снять деньги. В ходе беседы мужчина заподозрил неладное и
попытался отключить мобильный телефон, но не смог. Через некоторое время он
перезагрузил смартфон и обнаружил, что с его карты снято 60 тысяч рублей.
По фактам краж и
мошенничеств возбуждены уголовные дела.