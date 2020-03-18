Осторожно! Мошенники – во всех гаджетах и соцсетях

14-го марта в гатчинскую полицию обратился пенсионер: злоумышленник путем обмана завладел его деньгами в сумме 665 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником сбербанка и сообщил, что с его карты незаконно списываются деньги. После этого пенсионер самостоятельно перевел свои средства через банкомат неизвестному лицу.

Жительница Коммунара покупала в социальной сети «ВКонтакте» холодильник за 19 тысяч рублей. Оплатила заказ согласно договору оказания услуг, куда внесла номер банковской карты. После подтверждения кода, полученного через смс, с карты покупательницы была списана означенная сумма, но холодильник к ней так и не приехал.

Житель Гатчины нашел на «Юле» объявление о продаже лодочного мотора «Ямаха». Созвонился с продавцом, перевел ему восемь тысяч рублей – половину стоимости, и на следующий день приехал за товаром по указанному адресу. Однако точного местонахождения продавца не нашел, дозвониться до него не смог. Деньги пропали.

11-го марта в полицию поступило заявление от потерпевшего, обманутого по телефону. Жителю Гатчины позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Девушка сообщила, что с его карты пытаются снять деньги. В ходе беседы мужчина заподозрил неладное и попытался отключить мобильный телефон, но не смог. Через некоторое время он перезагрузил смартфон и обнаружил, что с его карты снято 60 тысяч рублей.

По фактам краж и мошенничеств возбуждены уголовные дела.