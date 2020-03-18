Постановлением администрации Гатчинского района организован штаб по реализации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Гатчинского района. Возглавляет его глава администрации.

Как подчеркнул руководитель Гатчинского филиала Роспотребнадзора Николай Васев, на территории Гатчинского района заболевших коронавирусом нет. Под наблюдением находится порядка 70 человек, приехавшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.

- Мы работаем в круглосуточном режиме по недопущению коронавирусной инфекции. Ситуация под контролем и остается стабильной, - заверил Николай Васев.

На заседании штаба обсудили, что делать учреждениям, какой установить пропускной режим и как принимать людей.

- Мы отменили все массовые мероприятия, включая кинофестиваль и марафон, отменили мероприятия, которые должны проводиться в Домах культуры, ЦТЮ и других учреждениях культуры и спорта. Рекомендуем отменить и вам, включая поездки по отраслям, - обратился к руководителям поселений заместитель начальника штаба, замглавы администрации по социальным вопросам Роман Дерендяев.

На заседании штаба выступили специалисты с рекомендациями, которые были оформлены протоколом. Управляющим компаниям, перевозчикам, руководителям учреждений, в том числе торговли, рекомендовали создать запас профилактических и дезинфицирующих средств, проводить текущую дезинфекцию автотранспорта, объектов торговли, учреждений образования и так далее. Необходимо довести разъяснительную информацию до населения.

Гражданам предлагается максимально сократить личное обращение в учреждения и подавать запросы посредством интернета. Там, где это невозможно, помещения будут обеззараживать с помощью кварцевых приборов и другими средствами.

Руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленобласти в Гатчинском и Лужском районах» Наталья Антяскина сообщила, что дефицита в дезинфицирующих средствах нет и рекомендовала соблюдать личную гигиену: пользоваться жидким мылом, использовать спиртосодержащие антисептические средства, вытирать руки одноразовыми полотенцами или пользоваться электросушилками. Работникам торговли пользоваться печатками. Всем рекомендуется проводить проветривания, использовать обеззараживающие установки и правильно пользоваться масками. Кстати, одевать их следует в местах скопления людей, а использование их на улице, как считают специалисты, не оправдывает себя. Даже трехслойная маска эффективна только в течение трех часов, а потом ее кладут не в карман, а в пакет и выбрасывают в контейнер.

Заместитель главного врача Гатчинской КМБ Наталья Полуэктова рассказала, как на страже здоровья стоят гатчинские медики. Сейчас в работе медучреждений акцент делается на недопущение распространения коронавируса. Плановые госпитализации во все отделения временно прекращены. Введено ограничение посетителей в стационарах.

У всех, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией, берут мазки и кровь, наблюдаются они дома, в поликлинику не ходят. Всех, кто и впредь будет приезжать из неблагополучных стран, также ожидает изоляция и обследование.

Руководитель отдела потребительского рынка Наталья Рудченко сообщила, что по результатам мониторинга на сегодняшний день все товарные группы есть в полном ассортименте. В магазинах наблюдается повышенный спрос на макароны, крупы, мясные и рыбные консервы. Но поставщики работают стабильно, данный ассортимент в наличии имеется: полки пустыми не стоят. По мнению, Натальи Рудченко, ажиотаж создают сами покупатели. В поселениях нет повышенного спроса на лекарства, а в городе он в среднем повысился на 10-15 процентов. Четыре дня повышенный спрос на антисептические средства. В течение месяца отсутствуют медицинские маски.

О принятых профилактических мерах по распространению инфекции в образовательных организациях рассказала председатель комитета образования Елена Глыбина:

- Со вчерашнего дня ученики переходят на дистанционное обучение, если этого хотят их родители. Приводить ребенка в школу или оставить дома, решают тоже родители. Они обязаны уведомить об этом школу, чтобы учителя знали, где находятся ученики.

Вчера около пяти классов на весь район таким образом ушли на карантин, потому что детей в классах осталось меньше 50 процентов. Сегодня еще 11 классов по району ушли на карантин, потому что родители детей в школу не пустили. Основная же масса детей в школу ходит. Для тех, кто не ходит в школу, организовано дистанционное обучение. Кроме того, учителя дают задание по интернету, дети его выполняют, учителя проверяют и указывают на ошибки. Это происходит через электронную почту и соцсети. Интернет есть во всех школах Гатчинского района.

Что касается тех детей, которые остались в образовательных организациях, режим проветривания у нас соблюдаются неукоснительно. На каждой перемене дети из всех классов выходят и классы проветриваются с соблюдением температурного режима. Во время уроков проветриваются коридоры.

Кроме того, на уроках идет обеззараживание мест общего пользования. На переменах моются классы. Таким образом, как минимум два раза в течение учебного процесса происходит обеззараживание. В том числе перил лестниц, как это делается, когда есть угроза распространения вируса. Более того, и медицинским работникам, которые есть в образовательных учреждениях, и классным руководителям поручено усилить контроль за состоянием детей. И если есть подозрение, что ребенок чувствует себя не важно, он тут же отправляется домой.

Мы запретили все мероприятия с участием детей: конференции, поездки, музейные походы.

С сегодняшнего дня начались каникулы в школе №11. Завтра начнутся каникулы в школе №2. Каникулы продлятся, как и должны быть, до 1 апреля. Если изменится ситуация, каникулы могут быть продлены. Сейчас мы не ставим об этом вопрос. Если ситуация с коронавирусом останется стабильной, как сейчас, дети пойдут на занятия 1 апреля, потому что впереди их ждут проверочные работы и государственная итоговая аттестация.

Все дети и учителя, которые возвращаются из других регионов, и тем более из других стран, уходят на карантин, с последующим медицинским обследованием на наличие коронавируса. В школу ни учителя, ни дети не идут.

С детскими садами ситуация сложнее. Родители работают: чтобы принять решение о высадке детей на карантин, им нужно взять справку или больничный лист. Скорее всего справку, потому что дети не болеют. В детских садах усилен контроль за состоянием детей. Ведется работа по информированию родителей.

В целом, ситуация достаточно стабильная. Я думаю, те превентивные меры, которые принимает администрация и медицинские службы, помогут нам выйти из этой ситуации.



