«Волонтерское движение станет сильнее»

Волонтерское движение как в России, так и в Ленинградской области активно развивается. В нашем регионе уже насчитывается более 12 тысяч добровольцев. Сейчас все больше подростков вливаются в ряды «Волонтеров Победы», их уже более двух тысяч.

В апреле 2019 года Ленинградское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выбрано окружным координационным центром по Северо-Западному федеральному округу по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам Великой Отечественной войны в социально-бытовых вопросах, сопровождают в больницы, а во время празднования 75-летия Победы будут помогать на различных мероприятиях, посвященных памятной дате.

Поправки в 114 статье Конституции позволят стать добровольческому движению еще сильнее.

- Когда 2018 год в России объявили годом добровольца-волонтера, для нас эта поддержка Правительства страны стала очень важной, -говорит председатель Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Петина. – Общероссийское движение испытало большой подъем. Вскоре на государственном уровне закрепили 5 декабря, как День волонтера – это также дало определенный импульс для развития движения. Ребятам очень важно понимать, что о них знают и ценят их работу на государственном уровне.

Появление в Конституции строчки о поддержке волонтерства, где государство берет на себя обязанность поддерживать и развивать добровольчество, несомненно, даст новый мощный заряд для популяризации молодежного движения.