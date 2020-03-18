«Волонтерское движение станет сильнее»

Волонтерское
движение как в России, так и в Ленинградской области активно развивается. В
нашем регионе уже насчитывается более 12 тысяч добровольцев. Сейчас все больше
подростков вливаются в ряды «Волонтеров Победы», их уже более двух тысяч.
В
апреле 2019 года Ленинградское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» выбрано окружным координационным
центром по Северо-Западному федеральному округу по подготовке волонтерского
сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Добровольцы помогают ветеранам Великой Отечественной войны в социально-бытовых
вопросах, сопровождают в больницы, а во время празднования 75-летия Победы
будут помогать на различных мероприятиях, посвященных памятной дате.
Поправки
в 114 статье Конституции позволят стать добровольческому
движению еще сильнее.
-
Когда 2018 год в России объявили годом добровольца-волонтера, для нас эта
поддержка Правительства страны стала очень важной, -говорит председатель
Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Екатерина Петина. – Общероссийское движение испытало большой
подъем. Вскоре на государственном уровне закрепили 5 декабря, как День
волонтера – это также дало определенный импульс для развития движения. Ребятам
очень важно понимать, что о них знают и ценят их работу на государственном
уровне.
Появление
в Конституции строчки о поддержке волонтерства, где государство берет на себя
обязанность поддерживать и развивать добровольчество, несомненно, даст новый
мощный заряд для популяризации молодежного движения.