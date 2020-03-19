Эко-волонтеры призывают использовать марлевые маски, чтобы не загрязнять Мировой океан

— Помимо проблем с угрозой здоровью, экономических потерь из-за введения карантинных мер и панических настроений в обществе вирус принес еще одну серьезную угрозу — новый вид мусора угрожает водоемам. Защитные одноразовые маски. Волонтеры, убирающие пляжи в Юго-Восточной Азии, начали массово убирать пляжи от огромного количества масок. Как и пластик, они не разлагаются и загрязняют природу, — отмечают представители эко-проекта «Чистая Вуокса» на своей странице в Instagram.

Одноразовые медицинские маски, которые чаще называют хирургическими, изготавливают из расплава полимера фильерным способом — «спандбонда».

Исследования доказали, что под воздействием солнечного света спандбонд разлагается за 10-12 месяцев, а без соблюдения этого условия – в течении 3–5 лет. Что, конечно, несопоставимо со сроками окончательного распада полиэтилена, которому потребуется на это не менее 500 лет.

Однако, количество одноразовых медицинских масок, которые скупаются и выбрасываются во всем мире ежеминутно, дает основания для беспокойства за экологию.

Чтобы не загрязнять мировой океан, участники эко-проекта призывают пользоваться старыми добрыми марлевыми масками.

Лайфхак

Для того, чтобы сделать такую маску возьмите марлю размером 90х60 см, сложите ее в 6 слоев. Размер должен получиться не более 15х20 см. Пришейте по бокам завязки или резинки.

Масок необходимо сшить несколько, чтобы можно было их менять.

Использованную маску замочите или опрыскайте любым антисептическим раствором и оставьте на 15-20 минут.

После постирайте вручную, высушите и прогладьте утюгом.

Между тем, только лишь ношение маски не защитит от коронавируса, подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения, но и может навредить неинфицированным:

«ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы», — заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.