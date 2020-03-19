Эко-волонтеры призывают использовать марлевые маски, чтобы не загрязнять Мировой океан

— Помимо проблем с
угрозой здоровью, экономических потерь из-за введения карантинных мер и
панических настроений в обществе вирус принес еще одну серьезную угрозу — новый
вид мусора угрожает водоемам. Защитные одноразовые маски. Волонтеры, убирающие
пляжи в Юго-Восточной Азии, начали массово убирать пляжи от огромного
количества масок. Как и пластик, они не разлагаются и загрязняют природу, —
отмечают представители эко-проекта «Чистая Вуокса» на своей странице в
Instagram.
Одноразовые медицинские
маски, которые чаще называют хирургическими, изготавливают из расплава полимера фильерным способом —
«спандбонда».
Исследования доказали,
что под воздействием солнечного света спандбонд разлагается за 10-12 месяцев, а
без соблюдения этого условия – в течении 3–5 лет. Что, конечно, несопоставимо со сроками
окончательного распада полиэтилена, которому потребуется на это не менее 500
лет.
Однако, количество
одноразовых медицинских масок, которые скупаются и выбрасываются во всем мире
ежеминутно, дает основания для беспокойства за экологию.
Чтобы не загрязнять
мировой океан, участники эко-проекта призывают пользоваться старыми добрыми
марлевыми масками.
Лайфхак
Для того, чтобы сделать
такую маску возьмите марлю размером 90х60 см, сложите ее в 6 слоев. Размер
должен получиться не более 15х20 см. Пришейте по бокам завязки или резинки.
Масок необходимо сшить
несколько, чтобы можно было их менять.
Использованную маску
замочите или опрыскайте любым антисептическим раствором и оставьте на 15-20
минут.
После постирайте вручную,
высушите и прогладьте утюгом.
Между тем, только лишь
ношение маски не защитит от коронавируса, подчеркивают во Всемирной организации
здравоохранения, но и может навредить неинфицированным:
«ВОЗ рекомендует
использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и
затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые
предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А
также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или
проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы», — заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения
маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно
рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство
безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в
частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.