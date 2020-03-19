Почтальоны могут доставить пенсию на дом

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает получать пенсию и пособия на дому. Получить данную услугу можно, позвонив по телефону в отделение почтовой связи.

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно - в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет получателя от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

Ежемесячно у почтальонов и в почтовых отделениях области получают пенсии порядка 136789 человек, из них 99432 предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

«Для нас доставка и выплата пенсий и пособий важная и социально значимая услуга. Почта России уже очень многих лет предлагает такой формат обслуживания своим клиентам. И в нем, есть целый ряд преимуществ, в их числе надежность, удобство, и, безусловно, безопасность для населения. Мы видим, что этот формат пользуется популярностью. Кроме того, приход почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги. Через работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку», - комментирует директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.