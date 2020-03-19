Профессор Алексей Потехин: «Не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности»

- Что такое коронавирус SARS-CoV-2?
- Коронавирус SARS-CoV-2
— это один из представителей семейства коронавирусов, которые и раньше
находились в группе возбудителей ОРВИ человека. COVID-19 — не чума, не оспа, не
корь и даже не атипичная пневмония, вспышку которой вызвал другой коронавирус в
2002 году. Нынешний возбудитель убивает, как и положено любому вирусу, только
что попавшему к людям от другого зверя, но убивает умеренно. В мире ежедневно
умирает от туберкулеза или от малярии столько же людей, сколько пока что умерло
за все время (чуть более трех месяцев) от COVID-19. Просто за этими цифрами мы
не следим в режиме онлайн.
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То есть он почти как грипп?
- Вирус SARS-CoV-2, к
сожалению, более заразный, чем грипп, но менее заразный, чем свинка или
краснуха, не говоря о кори. Важно подчеркнуть, что коронавирус вообще не похож
на вирус гриппа, и поэтому он не будет держать человечество в карантинах годами
и десятилетиями. У коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих
высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. Они, вероятно, пойдут по
обычному пути таких инфекций: чем дольше вместе с человеком, тем мягче будет
симптоматика, новые формы будут появляться редко и не смогут эффективно
преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Однако
примерно на полгода, по моей оценке, текущая эпидемическая ситуация может
растянуться. Постепенно COVID-19 станет частью вирусного пейзажа, многие люди
переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни.
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Что такое пандемия, и насколько она опасна?
- Не нужно бояться слова «пандемия».
Оно означает только то, что случаи заболевания выявлены в большинстве стран
мира, а не то, что человечество стоит перед угрозой вымирания. Вирус вырвался
за пределы одной страны, и точки роста (вспышки) возникли по всему миру. Это
было неизбежно.
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Но количество заболевших COVID-19 в мире выглядит внушительным...
- На наше воображение
действуют растущие в реальном времени цифры инфицированных и умерших, поэтому
мысленно мы подставляем к ним слово «уже». В Петербурге «уже» 8 случаев, в
России — «уже» 93, в Китае было «уже» 80 тысяч. На самом деле правильнее было
бы говорить «всего», потому что 80 тысяч случаев на миллиардный Китай за почти
три месяца эпидемии — это не очень много. Паника сильно преувеличена.
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Для каких категорий людей COVID-19 наиболее опасна?
- С точки зрения
биологии, если мы посмотрим на человека как на один из видов животных,
коронавирус не должен был бы рассматриваться как нечто невероятно опасное. От
него погибают люди с ослабленным иммунитетом, как и от любой инфекционной болезни.
К счастью, дети почти не болеют, хотя могут переносить вирус бессимптомно.
Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах»: кто-то
немного потемпературит, кто-то переболеет как сильным гриппом. В больницах по
показаниям, то есть при угрозе жизни, окажутся немногие. В целом ситуация не
страшнее гриппа, одним из самых неприятных и опасных осложнений которого тоже
является пневмония. Судя по текущей статистике, в группе по-настоящему высокого
риска оказались люди за 75 (в странах с более низким уровнем жизни — за 70),
особенно с какими-либо сопутствующими заболеваниями.
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Если вирус может протекать у людей бессимптомно, значит ли это, что
контролировать его распространение невозможно?
- Коронавирус SARS-CoV-2
больше никуда не денется из нашей жизни: сам он не исчезнет, его не уничтожат
карантинами, лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, а все
врачебные рекомендации — это поддерживающая терапия. Скорее всего,
предположительно к лету, появится вакцина, но в массовую практику она выйдет не
раньше конца года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя.
Поэтому подавляющая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И
это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний — коллективный
иммунитет: чем больше людей переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых
случаев заболевания будет происходить, и постепенно болезнь отойдет на задний
план. Не верьте слухам о повторных заражениях: на коронавирусы иммунитет обязан
вырабатываться надежно.
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Зачем тогда нужен карантин?
- Карантины направлены на
то, чтобы не достигнуть китайских показателей за короткое время. Меры
безопасности, которые принял Китай и сейчас принимает Европа и остальной мир,
абсолютно беспрецедентны. Их главная цель: снизить одновременную нагрузку на
больницы при массовых вспышках (что сейчас происходит в Италии и выглядит
трагично), а также растянуть распространение инфекции во времени. Многие люди
рано или поздно заболеют, но главное — чтобы не все сразу.
К тому же мы не хотим
отдавать этому вирусу ни одного из наших стариков, среди которых — чьи-то
родители, бабушки и дедушки. Для этого их необходимо вовремя положить в
специально оборудованную палату в больнице, в том числе — с аппаратом для
искусственной вентиляции легких. Мы знаем, что количество палат ограничено,
приборов для ИВЛ тоже не очень много, к тому же они постоянно требуются массе
других людей, которые не могут сами дышать по другим причинам — не из-за
коронавируса.
Поэтому карантинные
мероприятия оправданы. Кто из нас при выборе между походом в бар вечером и
тяжелой болезнью даже незнакомого пожилого человека, в цепочке передачи вируса
которому мы можем невольно оказаться, выберет поход в бар? Даже на работу
иногда можно не ходить, особенно если туда нужно ехать на метро. Мир не
перевернется, если вы останетесь дома.
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То есть все-таки нужно полностью изолироваться от внешнего мира?
- Не надо путать полную
самоизоляцию с разумным снижением социальной активности. Нет весомых причин
скупать годовой запас продовольствия в магазинах: их, очевидно, не закроют, а
макароны потом придется долго доедать. Не нужно бояться выходить на улицу, не нужно
бояться ездить на работу, если туда, и правда, нужно ездить.
Бояться нужно за бабушек
и дедушек. Вот им как раз лучше поменьше выходить из дома и общаться с другими
людьми: не только не ездить на маршрутках, но и не выбираться в филармонию,
музеи и другие места проведения культурного досуга. Их это вряд ли обрадует, но
в ближайшее время им лучше реже встречаться с детьми и внуками, которые могут
принести опасную инфекцию, сами того не зная. Объясните это вашим пожилым
родственникам и друзьям, а также постарайтесь сами обеспечить им режим
минимальных контактов.