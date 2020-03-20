Школы Ленинградской области до 12 апреля уйдут на каникулы и дистанционное обучение

При этом неделя с 23 по 29 марта отводится на отдых, а две недели с 30 марта по 12 апреля школьники проведут на дистанционном обучении.

«Все школы готовы развернуть прохождение программ в дистанционной форме», — прокомментировала заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая.

Как подчеркнули в комитете по образованию региона, в объявленный период все школы будут открыты для посещения. Оценки, которые ученики получат во время дистанционного обучения, будут учтены.

Переход на дистанционное обучение необходим для того, чтобы не продлять период обучения летом, пояснили в комитете по образованию.

Кроме того, все российские издательства, в частности, «Просвещение», открывают бесплатный доступ к электронным учебникам на период дистанционного образования.

Министерство просвещения разработало рекомендации по организации дистанционного обучения, после утверждения не позднее 23 марта их направят в регионы.