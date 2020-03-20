У региона достаточно сил и средств для борьбы с коронавирусом

Губернатор ознакомился с центром анестезиологии и реанимации
ГБУЗ ЛОКБ, который состоит из 3-х отделений реанимации и интенсивной терапии,
оснащённых самым современным оборудованием и укомплектованных
высокопрофессиональными кадрами. В работе Центра анестезиологии и реанимации
используется аппарат экстрокорпоральной мембранной оксигенации, который
позволяет поддерживать адекватный газообмен у крайне тяжелых пациентов, когда
традиционная искусственная «механическая» вентиляция легких неэффективна.
В случае перепрофилирования основной клинической базы ГБУЗ
ЛОКБ для приема пациентов с тяжелыми формами Соvid-19 и закрытии плановой
госпитализации по хирургии и терапии дополнительно можно использовать часть
операционных залов с имеющимися в них наркозно-дыхательными аппаратами для
искусственной вентиляции легких, а также расширить общее количество
реанимационных коек. При этом в ЛОКБ отремонтировано и готовится к вводу в
эксплуатацию еще одно отделение реанимации и интенсивной терапии.
Александр Дрозденко побеседовал с врачами ЛОКБ, а затем — в
ходе видеоконференции с руководителями районных больниц отметил высокую
готовность медицинских учреждений области и персонала к работе с новым типом
инфекции.
«Сейчас, пока коронавируса в области нет, важно определить
комплекс мер по всем возможным сценариям развития ситуации, — подчеркнул
Александр Дрозденко. — И именно сейчас у нас есть максимальное количество
возможностей, чтобы купировать распространение вируса. В областной клинической
больнице есть и готовность, и понимание — при необходимости здесь готовы
развернуть достаточное количество полностью оборудованных коек для лечения.
Кстати, недавно в больнице открылось централизованное отделение стерилизации
медицинских инструментов. Таким уровнем можно гордится! Здесь работает
единственная машина в России, способная за полчаса обработать 4500
инструментов. И помните, самоизоляция — самая мягкая из возможных мер».
«Необходимо разъяснить, что карантин в обсервационном
центре, которых у нас три, это не лечение. Это делается для изоляции людей,
которым сложно обеспечить ее дома. Если человек заболеет, у него один путь — в
больничное учреждение. У нас девять стационаров готовы принимать больных с
коронавирусом», — пояснил он.