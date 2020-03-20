У региона достаточно сил и средств для борьбы с коронавирусом

Губернатор ознакомился с центром анестезиологии и реанимации ГБУЗ ЛОКБ, который состоит из 3-х отделений реанимации и интенсивной терапии, оснащённых самым современным оборудованием и укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. В работе Центра анестезиологии и реанимации используется аппарат экстрокорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет поддерживать адекватный газообмен у крайне тяжелых пациентов, когда традиционная искусственная «механическая» вентиляция легких неэффективна.

В случае перепрофилирования основной клинической базы ГБУЗ ЛОКБ для приема пациентов с тяжелыми формами Соvid-19 и закрытии плановой госпитализации по хирургии и терапии дополнительно можно использовать часть операционных залов с имеющимися в них наркозно-дыхательными аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также расширить общее количество реанимационных коек. При этом в ЛОКБ отремонтировано и готовится к вводу в эксплуатацию еще одно отделение реанимации и интенсивной терапии.

Александр Дрозденко побеседовал с врачами ЛОКБ, а затем — в ходе видеоконференции с руководителями районных больниц отметил высокую готовность медицинских учреждений области и персонала к работе с новым типом инфекции.

«Сейчас, пока коронавируса в области нет, важно определить комплекс мер по всем возможным сценариям развития ситуации, — подчеркнул Александр Дрозденко. — И именно сейчас у нас есть максимальное количество возможностей, чтобы купировать распространение вируса. В областной клинической больнице есть и готовность, и понимание — при необходимости здесь готовы развернуть достаточное количество полностью оборудованных коек для лечения. Кстати, недавно в больнице открылось централизованное отделение стерилизации медицинских инструментов. Таким уровнем можно гордится! Здесь работает единственная машина в России, способная за полчаса обработать 4500 инструментов. И помните, самоизоляция — самая мягкая из возможных мер».

«Необходимо разъяснить, что карантин в обсервационном центре, которых у нас три, это не лечение. Это делается для изоляции людей, которым сложно обеспечить ее дома. Если человек заболеет, у него один путь — в больничное учреждение. У нас девять стационаров готовы принимать больных с коронавирусом», — пояснил он.