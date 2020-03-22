Акция #МыВместе - для тех, кто хочет помочь и ждет помощи

На портале мывместе2020.рф публикуются полезные новости, рекомендации и контакты. Зайдя на сайт, вы можете стать волонтером, оказать и получить юридическую помощь и другие консультации.
Уже
сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические
консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и
онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня
реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности,
открывшиеся вопреки эпидемии.
На
мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с
информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.
Организации
в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми
они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой
желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать
волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она
особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт
аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.
Ранее
Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением
«Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии
добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах,
например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.