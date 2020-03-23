Готовится очередной номер альманаха «Оредеж»

Редакционный комитет литературно-краеведческого альманаха обращается ко всем, кто занимается краеведческими исследованиями, литературным и художественным творчеством, с просьбой присылать краеведческие материалы, еще не ставшие достоянием широкой общественности, представляющие историю и культуру прошлого и современности Гатчинской земли; фотографии значимых событий жизни района, авторские творческие работы наших земляков.

В 2020 год – Год памяти и славы в России, Год победителей в Ленинградской области - особое внимание будет уделено литературно-краеведческим материалам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пожелания к предоставляемым материалам:

- Текст материала должен содержать не более 8 страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, через 1 интервал; все поля – 20 мм; красная строка (отступ) – 1,25 см). В правом верхнем углу курсивом полностью указывается Ф.И.О. автора материала. Текст набирается с соблюдением следующих правил: все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; перед знаком препинания пробелы не ставятся.

- Тексты должны быть проверены (грамматика, орфография и стилистика); краеведческие, исследовательские материалы должны быть выверены документально и хронологически, должны сопровождаться библиографией; текстовая часть материала должна быть распечатана и предоставлена в редакцию с подписью автора.

- На электронных носителях в редакцию предоставляются: текстовая часть; фотоматериалы, иллюстрирующие текст; фотографии, авторские картины или творческие работы; краткая биография и фотография автора.

- Фотоматериалы должны сопровождаться полной информацией об изображенном событии (название события, Ф.И.О. участников события, географическое название места события), а также данные об авторе фотографии (Ф.И.О.) и год создания фотографии.

- Фотографии картин или творческих работ должны сопровождаться следующей информацией: Ф.И.О. автора, название картины, техника исполнения, размеры, год создания.

- Биография автора материала должна быть краткой (место жительства, год рождения, образование, профессия, место работы, информация о публикациях в других изданиях и пр.).

Для обратного контакта с автором необходимо предоставить информацию: адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Последний срок подачи материалов - 20 мая по адресу: 188309, г. Гатчина, ул. Зверевой, дом 15а, Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина. Телефоны: (8-813-71) 71-114, 71-610, 71-435; e-mail: crbgr@mail.ru