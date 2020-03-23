Готовится очередной номер альманаха «Оредеж»

Редакционный
комитет литературно-краеведческого альманаха обращается ко всем, кто занимается
краеведческими исследованиями, литературным и художественным творчеством, с
просьбой присылать краеведческие материалы, еще не ставшие достоянием широкой
общественности, представляющие историю и культуру прошлого и современности
Гатчинской земли; фотографии значимых событий жизни района, авторские
творческие работы наших земляков.
В
2020 год – Год памяти и славы в России, Год победителей в Ленинградской области
- особое внимание будет уделено литературно-краеведческим материалам,
посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пожелания
к предоставляемым материалам:
-
Текст материала должен содержать не более 8 страниц машинописного текста,
формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, через 1 интервал; все поля
– 20 мм; красная строка (отступ) – 1,25 см). В правом верхнем углу курсивом
полностью указывается Ф.И.О. автора материала. Текст набирается с соблюдением
следующих правил: все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
перед знаком препинания пробелы не ставятся.
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Тексты должны быть проверены (грамматика, орфография и стилистика);
краеведческие, исследовательские материалы должны быть выверены документально и
хронологически, должны сопровождаться библиографией; текстовая часть материала
должна быть распечатана и предоставлена в редакцию с подписью автора.
-
На электронных носителях в редакцию предоставляются: текстовая часть;
фотоматериалы, иллюстрирующие текст; фотографии, авторские картины или
творческие работы; краткая биография и фотография автора.
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Фотоматериалы должны сопровождаться полной информацией об изображенном событии
(название события, Ф.И.О. участников события, географическое название места
события), а также данные об авторе фотографии (Ф.И.О.) и год создания
фотографии.
-
Фотографии картин или творческих работ должны сопровождаться следующей
информацией: Ф.И.О. автора, название картины, техника исполнения, размеры, год
создания.
-
Биография автора материала должна быть краткой (место жительства, год рождения,
образование, профессия, место работы, информация о публикациях в других изданиях и пр.).
Для
обратного контакта с автором необходимо предоставить информацию: адрес
проживания, номер телефона, адрес электронной почты.
Последний
срок подачи материалов - 20 мая по адресу: 188309, г. Гатчина, ул. Зверевой,
дом 15а, Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина.
Телефоны: (8-813-71) 71-114, 71-610, 71-435; e-mail: crbgr@mail.ru