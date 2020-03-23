Плановые отключения в Гатчинском районе

24 марта с 10-00 до 18-00
Пудостьское СП:
д. Арапаккузи: ООО «Альфа»
24 марта с 10-00 до 18-00
Таицкое ГП:
д. М. Ивановка, база
(Куталия), произ. – склад. база (ООО Сфера), производство «Орион»
д. Старицы, база ООО «Полюс»
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
24 марта с 10-00 до 18-00
Пудостьское СП:
д. Арапаккузи: ООО «Альфа»
24 марта с 10-00 до 18-00
Таицкое ГП:
д. М. Ивановка, база
(Куталия), произ. – склад. база (ООО Сфера), производство «Орион»
д. Старицы, база ООО «Полюс»
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