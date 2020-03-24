Фрески, Рерих и археологические диковинки онлайн

Так, Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник предлагает посмотреть видео-лекции и фильмы. На своем YouTube-канале сотрудники музея выкладывают уникальные материалы об археологических раскопках Ладоги, видео-лекции о фресках храма и церкви святого Георгия, а также фильм Вячеслава Загонека о жизни художников на творческой даче в Старой Ладоге. Посмотреть эти и другие виртуальные выставки можно на сайте музея.

Виртуальные выставки предлагает и музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре. На сайте учреждения представлено 16 онлайн-экспозиций. К примеру, можно узнать об индийской долине Кулу, где жил и работал Рерих и его семья, познакомиться с результатами археологических исследований в окрестностях Извары и посмотреть на экспонаты музея Рериха в Нью-Йорке.

«Музейное агентство» Ленинградской области также предлагает более 20 виртуальных выставок. Они представляют собой мультимедийные презентации – о первых русских монетах пряслицах, Первой мировой войне, об украшениях, найденных во время археологических раскопок на территории Ленинградской области.

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» предлагает виртуальные путешествия по залам музея. Ознакомиться можно с экспозициями, которые работали в музее в разное время: «Фламандское искусство XVII века», «Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве», выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Императора Российского Николая II.

Кроме того, выставочный центр записал для школьников видео-экскурсию «Механические диковинки Эрмитажа» и планирует записать лекцию «Посуда знакомая, и не очень». Дети смогут посмотреть видеозаписи в дистанционном режиме на сайте платформы Дневник.ру.