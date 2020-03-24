Фрески, Рерих и археологические диковинки онлайн

Так, Староладожский
историко-архитектурный и археологический музей-заповедник предлагает посмотреть
видео-лекции и фильмы. На своем YouTube-канале сотрудники музея выкладывают
уникальные материалы об археологических раскопках Ладоги, видео-лекции о
фресках храма и церкви святого Георгия, а также фильм Вячеслава Загонека о
жизни художников на творческой даче в Старой Ладоге. Посмотреть эти и другие
виртуальные выставки можно на сайте музея.
Виртуальные выставки
предлагает и музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре. На сайте учреждения
представлено 16 онлайн-экспозиций. К примеру, можно узнать об индийской долине
Кулу, где жил и работал Рерих и его семья, познакомиться с результатами
археологических исследований в окрестностях Извары и посмотреть на экспонаты
музея Рериха в Нью-Йорке.
«Музейное агентство»
Ленинградской области также предлагает более 20 виртуальных выставок. Они
представляют собой мультимедийные презентации – о первых русских монетах
пряслицах, Первой мировой войне, об украшениях, найденных во время
археологических раскопок на территории Ленинградской области.
Выставочный центр
«Эрмитаж-Выборг» предлагает виртуальные путешествия по залам музея.
Ознакомиться можно с экспозициями, которые работали в музее в разное время:
«Фламандское искусство XVII века», «Пять символов счастья: благопожелания в
китайском искусстве», выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения
Императора Российского Николая II.
Кроме того, выставочный центр записал для школьников видео-экскурсию «Механические диковинки Эрмитажа» и планирует записать лекцию «Посуда знакомая, и не очень». Дети смогут посмотреть видеозаписи в дистанционном режиме на сайте платформы Дневник.ру.