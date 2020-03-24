Конкурс детского рисунка «Великая Победа и история моей семьи»

В конкурсе
могут принять участие ученики общеобразовательных учреждений, художественных
школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и
воскресных школ.
Конкурс
проводится по трем возрастным категориям: 6 – 9 лет, 9 – 14 лет, 14 – 18 лет.
Для участия в
Конкурсе необходимо, в период заявочного этапа конкурса, направить на
электронную почту Организаторов Конкурса card-2020@fap.ru следующие
документы:
- рисунок для
государственных знаков почтовой оплаты в электронном виде;
- заявку на
участие, включающую контактную информацию об Участнике Конкурса;
- согласие на
обработку персональных данных.
Победителями
становятся авторы рисунков, соответствующих жанру почтовой миниатюры, наиболее
полно раскрывающих тему конкурса и имеющих высокий художественный уровень.
Победители определяются большинством голосов членов жюри.
Итоги конкурса
30 апреля будут размещены на сайтах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и АО
«Марка» www.rusmarka.ru, а также
на страницах официальных групп АО «Марка» в социальных сетях https://vk.com/itcmarka, https://business.facebook.com/rus.marka.
Подробная
информация, Положение, образец Заявки - http://fap.ru/press-center/news/konkurs-detskogo-risunka-velikaya-pobeda-i-istoriya-moey-semi/
Участники
конкурса получат сертификаты от организаторов конкурса, финалисты и победители
— дипломы.
Прием
заявок на участие в конкурсе https://artcontract.ru/contest/2047 до 17 апреля 2020 года (до 23.59
по МСК).