Конкурс детского рисунка «Великая Победа и история моей семьи»

В конкурсе могут принять участие ученики общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 6 – 9 лет, 9 – 14 лет, 14 – 18 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо, в период заявочного этапа конкурса, направить на электронную почту Организаторов Конкурса card-2020@fap.ru следующие документы:

- рисунок для государственных знаков почтовой оплаты в электронном виде;

- заявку на участие, включающую контактную информацию об Участнике Конкурса;

- согласие на обработку персональных данных.

Победителями становятся авторы рисунков, соответствующих жанру почтовой миниатюры, наиболее полно раскрывающих тему конкурса и имеющих высокий художественный уровень. Победители определяются большинством голосов членов жюри.

Итоги конкурса 30 апреля будут размещены на сайтах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и АО «Марка» www.rusmarka.ru, а также на страницах официальных групп АО «Марка» в социальных сетях https://vk.com/itcmarka, https://business.facebook.com/rus.marka.

Подробная информация, Положение, образец Заявки - http://fap.ru/press-center/news/konkurs-detskogo-risunka-velikaya-pobeda-i-istoriya-moey-semi/

Участники конкурса получат сертификаты от организаторов конкурса, финалисты и победители — дипломы. На основе рисунка Победителя Конкурса будет выпущен государственный знак почтовой оплаты — маркированный конверт, тиражом 100 000 экземпляров.

Прием заявок на участие в конкурсе https://artcontract.ru/contest/2047 до 17 апреля 2020 года (до 23.59 по МСК).