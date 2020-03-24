Малое Верево преображается

Так, на недавней встрече администрации Веревского поселения с представителями ЖСК «Яблоневый сад» и компанией-застройщиком ООО «Лиговский канал» было проведено обследование прилегающей к новому многоквартирному дому территории в связи с неоднократными обращениями жителей дома № 1 по улице Кириллова.

Представитель компании-застройщика напомнил, что планируемая дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – май 2020 года. На данный момент продолжаются внутренние отделочные работы и благоустройство территорий общего пользования (проезды, дорожки, площадки, газоны).

В ходе встречи ее участники обсудили благоустройство придомовой территории у дома № 1 по улице Кириллова, а именно обустройство ливневых стоков, устройство газона, необходимость сохранения имеющихся зеленых насаждений.

Совет депутатов Веревского поселения уже принял долгосрочную программу по развитию инфраструктуры по улице Кириллова. В этом году будет обустроена проезжая часть от дома № 1 до пересечения улицы Кириллова с улицей Гатчинской. На данный момент строителями уложены бетонные плиты для движения грузового автотранспорта, но уже в апреле-мае плиты будут демонтированы, после чего в летний период будет уложено асфальтобетонное покрытие с пешеходной дорожкой и смонтирована система освещения благодаря выделенному финансированию из бюджета Ленинградской области.

В 2021 году планируется строительство универсальной спортивной площадки на улице Кириллова, в связи с чем все самовольно устроенные огороды, хозяйственные постройки и сооружения подлежат сносу. По возможности, в 2021 – 2022 годах будет обустроено место для скейт-парка и велосипедистов, которое уже не один год просят построить молодые жители поселения.

Еще одно долгожданное событие в деревне Малое Верево – ремонтные работы в здании общественной бани, которые сегодня продолжаются. Строители уже заменили часть инженерной инфраструктуры, ведутся облицовочные работы внутри помещений. В мае планируется приступить к ремонту кровли здания и фасадным работам. Завершение работ запланировано на сентябрь – октябрь 2020 года.

После открытия в бане будет работать только одно отделение по установленному графику. Ремонт второго отделения и второго этажа будет запланирован на последующий период при наличии денежных средств.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА