Малое Верево преображается

Так, на недавней встрече администрации
Веревского поселения с представителями ЖСК «Яблоневый сад» и компанией-застройщиком
ООО «Лиговский канал» было проведено обследование прилегающей к новому
многоквартирному дому территории в связи с неоднократными обращениями жителей
дома № 1 по улице Кириллова.
Представитель компании-застройщика напомнил,
что планируемая дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – май 2020
года. На данный момент продолжаются внутренние отделочные работы и
благоустройство территорий общего пользования (проезды, дорожки, площадки,
газоны).
В ходе встречи ее участники обсудили благоустройство
придомовой территории у дома № 1 по улице Кириллова, а именно обустройство
ливневых стоков, устройство газона, необходимость сохранения имеющихся зеленых
насаждений.
Совет депутатов Веревского поселения уже принял
долгосрочную программу по развитию инфраструктуры по улице Кириллова. В этом
году будет обустроена проезжая часть от дома № 1 до пересечения улицы Кириллова
с улицей Гатчинской. На данный момент строителями уложены бетонные плиты для
движения грузового автотранспорта, но уже в апреле-мае плиты будут
демонтированы, после чего в летний период будет уложено асфальтобетонное покрытие
с пешеходной дорожкой и смонтирована система освещения благодаря выделенному
финансированию из бюджета Ленинградской области.
В 2021 году планируется строительство
универсальной спортивной площадки на улице Кириллова, в связи с чем все
самовольно устроенные огороды, хозяйственные постройки и сооружения подлежат
сносу. По возможности, в 2021 – 2022 годах будет обустроено место для
скейт-парка и велосипедистов, которое уже не один год просят построить молодые
жители поселения.
Еще одно долгожданное событие в деревне
Малое Верево – ремонтные работы в здании общественной бани, которые сегодня
продолжаются. Строители уже заменили часть инженерной инфраструктуры, ведутся
облицовочные работы внутри помещений. В мае планируется приступить к ремонту
кровли здания и фасадным работам. Завершение работ запланировано на сентябрь –
октябрь 2020 года.
После открытия в бане будет работать
только одно отделение по установленному графику. Ремонт второго отделения и
второго этажа будет запланирован на последующий период при наличии денежных
средств.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА