Новый вид мошенничества - «киберкоронавирус»

Беспокойством граждан воспользовались интернет-мошенники, которые рассылают письма якобы «от ВОЗ». Однако такие послания являются лишь вирусами, ворующими персональную информацию. Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

Роскомнадзор на своем сайте раскрыл способы защиты, которые помогут пользователям не стать жертвами киберпреступников:

1. Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

2. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

3. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.