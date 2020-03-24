Новый вид мошенничества - «киберкоронавирус»

Беспокойством
граждан воспользовались интернет-мошенники, которые рассылают письма якобы «от
ВОЗ». Однако такие послания являются лишь вирусами, ворующими персональную
информацию. Украденные данные используются для создания и пополнения баз
спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.
Роскомнадзор
на своем сайте раскрыл способы защиты, которые помогут пользователям не стать
жертвами киберпреступников:
1.
Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и
лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных
источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по
электронной почте и SMS.
2.
Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах,
которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут
содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут
рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация
здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать
заражения.
3.
Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в
подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке:
если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют
оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт
мошенников.