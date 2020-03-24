Россияне определили наиважнейшие поправки в Конституцию

Эти
данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после
проведенного опроса жителей о важности конкретных поправок, планируемых к
внесению в Конституцию РФ.
Среди поправок, предложенных россиянам для оценки, наиболее важной жители считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).
В
равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и
сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия
адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также
обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).
Обязательство
со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию
нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из 10 россиян
выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав
трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).
Важным
считает по 89% граждан закрепить в Конституции защиту исторической правды
(запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите
Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей
страны.
Закрепить
в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных
считает важным 86% россиян. Также 85% признают значимость, равноценную
конституционной, в защите животных и формировании ответственного отношения к
ним. Такая же доля россиян считает важным поправку о роли России в
международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по
поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование
государств и народов.
Из
10 россиян 8 считают важными ввести ограничения для муниципальных и
государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ,
а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81%). Важным
конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80%
наших соотечественников.
Менее
80% поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над
международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав
соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего
или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а
также создание единой публичной системы власти (57%).
Менее
половины поддерживающих голосов (по 47% соответственно) набрали такие поправки,
как расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий
Государственной Думы.