У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему

«Сегодняшние
исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после
перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», -
сказала она в понедельник в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Глава
Роспотребнадзора пояснила, что собственные исследования ведомства
свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые
защищают организм от повторного заражения.
Вспышка
вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019
года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и
была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним
данным, в мире заразились свыше 320 тысяч человек, зафиксировано более 14 тысяч
смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17
человек уже выписаны.
Для
информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс
стопкоронавирус.рф.