Классическое искусство в новом формате

27 марта в 20-00 будет дан старт новому формату онлайн-трансляций выступлений Государственного симфонического оркестра "Таврический" под управлением маэстро Михаила Голикова. В условиях ограничения публичных мероприятий - это единственный способ прикоснуться к прекрасному.

Необычные обстоятельства, в которых всех мы оказались из-за эпидемии коронавируса, дают возможность попробовать альтернативы в творчестве, шагнув за привычные рамки. Многие люди сейчас принудительно проводят все свое время дома и стараются избегать общественной активности. В условиях вынужденного карантина и самоизоляции классическое искусство выходит в онлайн-пространство на http :// classic - at - home . com .

Именно отсутствие привычных концертов с публикой в зале даёт нам особый шанс воспользоваться современными технологиями для культурной коммуникации.

Художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» Михаил Голиков выступил с инициативой создания международного проекта, объединяющего артистов из разных стран. Организатором проекта CLASSIC AT HOME выступает художественный руководитель Schlossakademie Hohenpriessnitz Фёдор Елесин. CLASSIC AT HOME - проект, который дает возможность реализовать культурный обмен между Востоком и Западом, используя всю мощь современных технологий и интернет-пространства.

Уже много лет музыканты оркестра «Таврический» выступают на передовой линии плодотворного сотрудничества в искусстве между Россией и Германией, которое находится вне политики. И премьерный онлайн-концерт проекта CLASSIC AT HOME объединит артистов этих двух стран.

Главными партнерами проекта выступают общественная организация «Люди Будущего» и глава российского представительства компании Mankiewicz, входящей в ТОП-100 инновационных компаний Германии, член стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге РФ Владимир Трофименко. Онлайн-концерты CLASSIC AT HOME позволят опробовать современные технологические решения, такие как съемка на камеры 360 градусов и VR-технологии что даст возможность максимально передать зрителям и слушателям весь спектр впечатлений. Live-трансляции будут проходить на всех популярных каналах - Twitch.tv, Youtube, ВКонтакте, Facebook. Выбрать любую удобную из них зрители смогут на сайте международного проекта http://classic-at-home.com, а также на официальном канале.

Также любители классической музыки смогут ознакомиться с интервью Михаила Голикова и Владимира Трофименко, записанным накануне концерта, рассказывающем о пользе классической музыки для развития бизнеса и HR-коммуникаций.

Во время трансляций будет вестись сбор средств для поддержки музыкантов, временно оставшихся без основного заработка от концертной деятельности, чтобы они могли продолжать совершенствовать свое мастерство на время действия карантина.

Все каналы трансляций и ссылки для сбора средств будут указаны на сайте http://classic-at-home.com .

Основная трансляция пройдет на Youtube и Twitch каналах общественной организации «Люди будущего» 27 марта 2020 в 20-00 (время московское).

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http://www.youtube.com/c/peoplefuture

https://www.twitch.tv/peoplefuture

Программа концертов СLASSIC AT HOME

27 марта, 20-00

Сергей Прокофьев. «Петя и волк» - музыкальная сказка для чтеца и симфонического оркестра (для детей от трёх лет).

Вершина популярной классической музыки, в этом произведении находит поэтическое выражение тема сплочённости и взаимопомощи в сложной ситуации. Как это актуально сейчас!

Сразу после премьеры в 1936 году произведение русского композитора получило огромную популярность среди детей и взрослых. К тому же в этом произведении изумительным образом представляются разные инструменты оркестра.

Исполнители: Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. В роли чтеца выступит популярный в Германии актёр и звезда многих телесериалов Вальтер Плате.

6 апреля, 20-00

Людвиг ван Бетховен «Девятая симфония» - к 250-летию композитора

В Симфонии No. 9 для оркестра и хора в заключительной части исполняется «Ода к радости» Фридриха Шиллера, так внушительно пересекая все границы культур народов, призывая их соединиться в борьбе за свободу и гуманизм. Сегодня, завтра и навсегда этот призыв не потеряет свою актуальность! Не зря Европейский Союз выбрал финал этой симфонии своим гимном.

Великую симфонию исполнят Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» и сводный хор Санкт-Петербурга под управлением Михаила Голикова.

13 апреля, 20-00

Дмитрий Шостакович. Симфония No. 7 «Ленинградская»

Знаменитая музыка гениального композитора Дмитрия Шостаковича была написана во время блокады Ленинграда, продолжавшейся 872 дня. Ещё во время блокады города, в 1942 году, эта симфония была исполнена и в Лондоне, и в Нью Йорке, но прежде - по просьбе композитора – в осажденном Ленинграде. Впечатление она произвела сильнейшее. 29 марта 1942 г. Шостакович писал: «Посвящаю свою седьмую симфонию нашей борьбе против фашизма, нашей неизбежной победе над врагом и Ленинграду, моему родному городу...»

В 1946 году, спустя год после окончания войны, эту симфонию в разрушенном Берлине сыграл оркестр Берлинской Филармонии под управлением Серджу Челибидаке. Символический акт и вызов на всемирное соединение в борьбе против зла и ненависти на земле.

Для нас Седьмую симфонию домажор соч. 60 Дмитрия Шостаковича играет Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова является продолжателем культурного и творческого наследия симфонического оркестра «Таврический». Свою работу он начинал под сенью Таврического дворца, история которого связана со становлением симфонической музыки в России.

Музыканты оркестра «Таврический» уже много лет находятся в авангарде межкультурного сотрудничества в сфере искусства между Россией и Германией.

В репертуаре оркестра симфоническая музыка, кантатно-ораториальный жанр, легкая и популярная классика, киномузыка, симфоджазовые программы, балетные и оперные постановки, оперетта.

Ежегодно коллектив дает более 150 выступлений и совершает несколько гастрольных турне в города Европы и Азии, где исполнители находят самый радушный прием. Оркестр выступает в самых престижных концертных залах России, Китая, Германии, Швейцарии, Лихтенштейна, Италии, Испании, Франции, Венгрии, Боснии и Герцеговины и др.