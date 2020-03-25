МФЦ будут работать по предварительной записи

МФЦ будут работать по предварительной записи

С 25 марта все многофункциональные центры Ленинградской области начинают работать только по предварительной записи.

Рубрики : Общество     25 Mar 2020

Такая мера принята для сокращения количества посетителей центров и уменьшения риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Записаться на подачу и получение документов можно через сайт mfc47.ru или по телефону отделения, в которое планируется обращение.

Напоминаем, что с 21 марта центры «Мои документы» перевели часть услуг в электронный вид. Эти услуги можно получить на портале gosuslugi.ru или региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. Запись на их предоставление не производится.

В связи с высокой востребованностью у жителей области услуг Росреестра, возможность получения их в многофункциональных центрах будет возвращена, но по предварительной записи.

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