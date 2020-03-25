МФЦ будут работать по предварительной записи

Такая мера принята для
сокращения количества посетителей центров и уменьшения риска распространения
новой коронавирусной инфекции.
Записаться на подачу и
получение документов можно через сайт mfc47.ru или по телефону отделения, в
которое планируется обращение.
Напоминаем, что с 21
марта центры «Мои документы» перевели часть услуг в электронный вид. Эти услуги
можно получить на портале gosuslugi.ru или региональном портале gu.lenobl.ru
или на сайтах ведомств. Запись на их предоставление не производится.
В связи с высокой
востребованностью у жителей области услуг Росреестра, возможность получения их
в многофункциональных центрах будет возвращена, но по предварительной записи.