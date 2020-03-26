Материнский капитал - 2020 в вопросах и ответах

- Женщина родила первого ребенка в апреле 2020 г. Получит ли она право на материнский (семейный) капитал и в какой сумме?

- Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предоставляется право на материнский (семейный) капитал. Его размер составит 466 617 рублей.

- Женщина родила двоих детей до принятия закона о материнском (семейном) капитале в 2003 и 2006 годах. В январе 2020 г. у нее родился третий ребенок. Полагается ли ей материнский (семейный) капитал? Если полагается, то какой будет его размер?

- Да, ее право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением третьего ребенка, и его размер составит 616 617 рублей.

- У мамы был один ребенок, рожденный в 2012 г. Она рожает второго ребенка в мае 2020 г. Положен ли ей материнский (семейный) капитал и в какой сумме?

- Да, у нее возникает право на материнский (семейный) капитал. При этом, учитывая факт рождения второго ребенка в 2020 г., размер материнского (семейного) капитала у нее составит 616 617 рублей.

- В 2016 г. у женщины родились двойняшки. За материнским (семейным) капиталом не обращалась. В каком размере будет выдан сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 г.?

- Право женщины на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением второго ребенка по действовавшим до

1 января 2020 г. правилам, размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.

- Женщина родила первого ребенка в декабре 2019 года. Будет ли ей предоставлено право на материнский (семейный) капитал за первого ребенка в рамках принимаемого закона?

- Нет. Право на материнский (семейный) капитал за первого ребенка предоставляется мамам, которые родили первого ребенка, начиная с 1 января 2020 г.

- Женщина получила сертификат на материнский (семейный) капитал в 2009 г. в связи с рождением второго ребенка. Получит ли она доплату в размере 150 000 рублей в 2020 г.?

- Доплата к размеру материнского (семейного) капитала не положена, принимая во внимание, что в этом случае ребенок, в связи с которым возникло право на материнский (семейный) капитал родился в рамках ранее действующего правового регулирования. У этой мамы размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.

- У женщины четверо детей. 2006 г., 2008 г., 2010 г. и 2017 года. Сертификат получила в 2010 г. в связи с рождением третьего ребенка. Положено ли ей увеличение размера материнского (семейного) капитала в случае рождения после 1 января 2020 г. пятого ребенка?

- В рассматриваемом случае у мамы возникло право на материнский (семейный) капитал в 2010 г. в связи с рождением третьего ребенка (ранее она не воспользовалась свои правом). Принимаемый закон не предоставляет право на новый материнский (семейный) капитал, а сохраняет ранее возникшее право. В этой связи сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы составит по-прежнему 466 617 рублей.

Увеличение размера материнского (семейного) капитала на 150 000 руб. не положено.

- В январе 2020 г. у женщины родилась тройня. В каком размере будет выдан сертификат на материнский (семейный) капитал?

- Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.

- Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 г.р., но при этом не обращалась в органы ПФР за выдачей сертификата на материнский (семейный) капитал. Она обращается за сертификатом в апреле 2020 г. В какой сумме будет установлен материнский (семейный) капитал?

- У этой женщины право на материнский (семейный) капитал возникло в 2015 г. в связи с рождением второго ребенка. Сертификат является документом, подтверждающим это право, но не документом, в связи с выдачей которого возникает право. В этой связи сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы составляет 466 617 рублей как у лица, право на материнский (семейный) капитал которого возникло до вступления в силу нового законодательства.

- Женщина усыновила в 2020 г. первого ребенка. Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением первого ребенка в размере 466 617 рублей.

- В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 2020 г. у нее родился ребенок. Положен ли ей материнский (семейный) капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи с рождением второго ребенка в размере 616 617 рублей.

- Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после смерти ее матери, которая была единственным родителем. Решение суда вступило в законную силу в феврале 2020 г. Положен ли ему материнский (семейный) капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 466 617 рублей.

- В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019 г. он женился и ожидает в семье рождение ребенка в 2020 г. Положен ли ему сертификат на материнский (семейный) капитал?

- В данном случае право мужчины на материнский (семейный) капитал не возникает, но право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей получит его супруга.

- Если жена тоже усыновит его первого ребенка, положена ли ей доплата в размере 150 000 рублей?

- Нет, доплата не положена, поскольку этот ребенок на момент рождения был пасынком (падчерицей).

- Одинокий мужчина усыновил двоих детей, решение суда вступило в силу после 1 января 2020 г. В каком размере ему положен материнский (семейный) капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 616 617 рублей.