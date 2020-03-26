Материнский капитал - 2020 в вопросах и ответах

- Женщина родила
первого ребенка в апреле 2020 г. Получит ли она право на материнский (семейный)
капитал и в какой сумме?
- Да, мамам, родившим первенца в 2020 г.,
предоставляется право на материнский (семейный) капитал. Его размер составит
466 617 рублей.
- Женщина родила двоих детей до принятия
закона о материнском (семейном) капитале в 2003 и 2006 годах. В январе 2020 г.
у нее родился третий ребенок. Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?
Если полагается, то какой будет его размер?
- Да, ее право на материнский (семейный) капитал
возникло в связи с рождением третьего ребенка, и его размер составит 616 617
рублей.
- У мамы был один ребенок, рожденный в
2012 г. Она рожает второго ребенка в мае 2020 г. Положен ли ей материнский
(семейный) капитал и в какой сумме?
- Да, у нее возникает право на материнский (семейный)
капитал. При этом, учитывая факт рождения второго ребенка в 2020 г., размер
материнского (семейного) капитала у нее составит 616 617 рублей.
- В 2016 г. у женщины родились двойняшки.
За материнским (семейным) капиталом не обращалась. В каком размере будет выдан
сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 г.?
- Право женщины на материнский (семейный) капитал
возникло в связи с рождением второго ребенка по действовавшим до
1 января 2020 г. правилам, размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.
- Женщина родила первого ребенка в декабре
2019 года. Будет ли ей предоставлено право на материнский (семейный) капитал за
первого ребенка в рамках принимаемого закона?
- Нет. Право на материнский (семейный) капитал за
первого ребенка предоставляется мамам, которые родили первого ребенка, начиная
с 1 января 2020 г.
- Женщина получила сертификат на
материнский (семейный) капитал в 2009 г. в связи с рождением второго ребенка.
Получит ли она доплату в размере 150 000 рублей в 2020 г.?
- Доплата к размеру материнского (семейного) капитала
не положена, принимая во внимание, что в этом случае ребенок, в связи с которым
возникло право на материнский (семейный) капитал родился в рамках ранее
действующего правового регулирования. У этой мамы размер материнского
(семейного) капитала составит 466 617 рублей.
- У женщины четверо детей. 2006 г., 2008
г., 2010 г. и 2017 года. Сертификат получила в 2010 г. в связи с рождением
третьего ребенка. Положено ли ей увеличение размера материнского (семейного)
капитала в случае рождения после 1 января 2020 г. пятого ребенка?
- В рассматриваемом случае у мамы возникло право на
материнский (семейный) капитал в 2010 г. в связи с рождением третьего ребенка
(ранее она не воспользовалась свои правом). Принимаемый закон не предоставляет
право на новый материнский (семейный) капитал, а сохраняет ранее возникшее
право. В этой связи сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы
составит по-прежнему 466 617 рублей.
Увеличение размера материнского (семейного) капитала
на 150 000 руб. не положено.
- В январе 2020 г. у женщины родилась
тройня. В каком размере будет выдан сертификат на материнский (семейный)
капитал?
- Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.
- Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 г.р.,
но при этом не обращалась в органы ПФР за выдачей сертификата на материнский
(семейный) капитал. Она обращается за сертификатом в апреле 2020 г. В какой
сумме будет установлен материнский (семейный) капитал?
- У этой женщины право на материнский (семейный)
капитал возникло в 2015 г. в связи с рождением второго ребенка. Сертификат
является документом, подтверждающим это право, но не документом, в связи с
выдачей которого возникает право. В этой связи сумма материнского (семейного)
капитала у этой мамы составляет 466 617 рублей как у лица, право на материнский
(семейный) капитал которого возникло до вступления в силу нового
законодательства.
- Женщина усыновила в 2020 г. первого
ребенка. Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?
- Право у этой женщины возникает в связи с
усыновлением первого ребенка в размере 466 617 рублей.
- В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В
2020 г. у нее родился ребенок. Положен ли ей материнский (семейный) капитал?
- Право у этой женщины возникает в связи с рождением
второго ребенка в размере 616 617 рублей.
- Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру
после смерти ее матери, которая была единственным родителем. Решение суда
вступило в законную силу в феврале 2020 г. Положен ли ему материнский
(семейный) капитал?
- Право на материнский (семейный) капитал возникает у
этого мужчины как у единственного усыновителя в размере 466 617 рублей.
- В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В
2019 г. он женился и ожидает в семье рождение ребенка в 2020 г. Положен ли ему
сертификат на материнский (семейный) капитал?
- В данном случае право мужчины на материнский
(семейный) капитал не возникает, но право на материнский (семейный) капитал в
размере 466 617 рублей получит его супруга.
- Если жена тоже усыновит его первого
ребенка, положена ли ей доплата в размере 150 000 рублей?
- Нет, доплата не положена, поскольку этот ребенок на
момент рождения был пасынком (падчерицей).
- Одинокий мужчина усыновил двоих детей,
решение суда вступило в силу после 1 января 2020 г. В каком размере ему положен
материнский (семейный) капитал?
- Право на материнский
(семейный) капитал возникает у этого мужчины как у единственного усыновителя в
размере 616 617 рублей.