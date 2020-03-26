Пока все дома: образование, культура, книги, фильмы

Хорошие новости заключаются в том, что некоторые сервисы решили на это время открыть доступ к своим культурным и образовательным ресурсам. Мы предлагаем вашему вниманию самые актуальные из таких предложений.

Образование

Многие российские вузы в связи с эпидемией коронавируса переходят на дистанционное обучение. Полный перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов можно найти на сайте Министерства образования и науки.

В России на карантине находятся сейчас несколько тысяч школ. Чтобы ученики не теряли это время и продолжали учиться, весь школьный материал открыла до 31 марта онлайн-школа для учащихся 1–11 классов «Фоксфорд». Бесплатный доступ открыт ко всем платным курсам по базовой школьной программе.

Бесплатный доступ к электронным учебникам предоставила группа компаний «Просвещение». Доступ распространяется не только на сами учебники, но и на специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний.

Компания «Яндекс» запустила бесплатную платформу дистанционного обучения для школьников и учителей по всей России. Платформа работает на базе «Яндекс.Учебник». Учителям доступна возможность проводить интерактивные занятия удаленно, а ученики получили возможность выполнять онлайн-уроки от ведущих преподавателей по всем предметам в «Эфире» и «Репетиторе». Ученики могут полноценно общаться с учителями, а старшеклассники — готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Российская онлайн-платформа «Учи.ру», с которой больше работает начальная школа, в связи с карантином также внедряет новые сервисы для организации дистанционного обучения. Учеников начальных классов ждут онлайн-уроки в прямом эфире по английскому, математике, русскому языку и по окружающему миру.

«Полка» - образовательный интернет-проект о самых важных произведениях русской литературы. Здесь можно найти подробный разбор 108 текстов, когда-либо написанных на русском языке, — от «Слова о полку Игореве» до «Чапаева и Пустоты».

Обучающие курсы

Образовательная платформа Coursera до 31 июля открыла доступ к более чем 3800 курсам. Среди них - программы самых известных компаний и вузов мира: Google, IBM, National Geographic, Стэнфордского университета, российских Высшей школы экономики, МГИМО, Сбербанка и многих других.

На месяц предоставила бесплатный доступ к библиотеке мини-курсов по маркетингу, бизнесу и дизайну образовательная онлайн-платформа «Нетология». Для бесплатного доступа из 80 миникурсов нужно зарегистрироваться на платформе и ввести промокод STAYHOME.

Онлайн-школа современного дизайн-образования Bang Bang Education до 17 апреля открыла доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» для самостоятельного обучения. Всего бесплатно доступны 400 часов видеолекций.

Любителям искусства и кинематографа стоит обратить внимание на онлайн-лекторий «Синхронизация». Здесь предлагают бесплатно пройти курсы «История искусства в 10 шедеврах» и «История кино в 10 фильмах».

Образовательная площадка Arzamas опубликовала промокод КАРАНТИН, который до 15 апреля открывает бесплатную подписку на «Радио Arzamas». «Радио Arzamas» — это самые новые курсы проекта об «Улиссе» и Антихристе, это «Детская комната» со сказками и легендами древних городов, это большое количество курсов, подкастов и аудиоматериалов, когда-либо записанных Arzamas.

Книги

Сервис Storytel предоставил 30 дней бесплатного доступа ко всей своей библиотеке аудиокниг по подписке. В библиотеке собрана большая коллекция детских аудиокниг, полезный нон-фикшн для саморазвития и самообразования, захватывающие романы, стендапы и подкасты.

Сервис MyBook по промокоду STAYHOME дарит месяц стандартной подписки с доступом к 150 тысячам книг, включая главные бестселлеры.

Издательство «Альпина» до конца апреля открыла бесплатный доступ к 70 книгам на самые разные тематики — от развития памяти до теологии. Чтобы принять участие в акции, нужно ввести промокод GIFT_STAYHOME. Промокод актуален также для сервиса «ЛитРес».

Сервис «Литрес: Библиотека», с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные и аудиокниги, предоставил доступ к 50 тысячам произведений из каталога. Сообщается, что доступ будет открыт, пока не закончится запрет на посещение библиотек из-за распространения коронавируса. Приложение для чтения Bookmate открыло бесплатный доступ к книгам издательств «Гараж», Individuum и Popcorn Books.

Оперы, филармонии и театры

Многие театры и филармонии всего мира предлагают посмотреть свои лучшие представления онлайн или в записи. Так, бесплатные трансляции в период карантина проводят Венская опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Берлинская филармония до 31 марта предоставляет доступ ко всем архивным концертам (промокод BERLINPHIL). Каждый день бесплатно показывает новое видео из архивов Берлинская опера. Записи своих спектаклей на время открыла Баварская опера.

Посмотреть онлайн можно трансляции балета Большого театра в Москве. Для этого необходимо зарегистрироваться на видеосервисе театра. В дни карантина можно увидеть онлайн-трансляции из театра Вахтангова, театра на Таганке, театра Пушкина, театра «Сатирикон», Московского губернского театра. Для маленьких зрителей доступны видеозаписи спектаклей в соцсети Большого театра кукол.

Избранные видео спектаклей можно увидеть на официальном сайте или Youtube-канале Мариинского театра. Бесплатные записи и трансляции концертов открыты на сайте филармонии им. Шостаковича в Санкт-Петербурге. Через соцсеть «ВКонтакте» можно понаблюдать за концертами в Исаакиевском соборе.

В режим онлайн переводит часть своих спектаклей Александринский театр (их можно посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях). Можно увидеть трансляции спектаклей таких театров, как БДТ им. Товстоногова, Театр комедии им. Акимова, Театр «Мастерская» Григория Козлова.

Музеи

В период эпидемии многие музеи мира предлагают виртуальные экскурсии. Гугл запустил проект Arts and Culture, где дает доступ к самым крутым музеям мира: например, музею Ван Гога в Амстердаме и Лувру. Не вставая с дивана, можно проникнуть в тайны Ватикана или увидеть сокровища в запасниках Британского музея. Совершить культпоход можно и по отечественным площадкам - Третьяковской галерее в Москве, усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне или храмовому комплексу на острове Кижи.

Онлайн-ресурс появился у Государственного Эрмитажа. Здесь собраны сотни бесплатных текстов и видеороликов на разные темы. На сайте музея можно совершить виртуальную прогулку по залам музея. Здесь же можно посмотреть недавно вышедший фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone» – прогулку по музею длиной 5 часов 20 минут. За это время вы «посетите» 45 залов и увидите 588 шедевров мирового искусства петербургского музея. В официальной группе в соцсети Эрмитаж будет выкладываться подборка видео и лекций. Также здесь обещают уведомлять об онлайн-трансляциях, показах фильмов и других программах.

«Прогуляться» по залам совершенно бесплатно можно и в Русском музее. На его сайте можно ознакомиться с собранием, а также «пройтись» по всем входящим в состав музея филиалам на виртуальной экскурсии. Сотрудники музея запускают в Инстаграм прямые эфиры с экскурсиями. С программой ближайших онлайн-мероприятий можно ознакомиться в группе музея в соцсети.

Музей-заповедник «Царское Село» запускает онлайн-трансляции экскурсий по Екатерининскому дворцу. Расписание можно узнать в группе в соцсети. Сотрудники музея-заповедника «Петергоф» также сделали интересную подборку для посетителей в соцсети. Там можно ознакомиться с онлайн-библиотекой Петергофа, мультимедийными проектами и видео (например, полной версией праздника фонтанов).

Виртуальный тур по музею предлагает Кунсткамера. Команда центрального выставочного зала «Манеж» планирует записать видеоэкскурсию с текущей выставки «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» и опубликовать в соцсети.

Подборку своих материалов предлагает в сетях и музей-заповедник «Гатчина». На сайте музея выложены публикации научных сотрудников музея. На Youtube-канале ГМЗ «Гатчина» можно найти сюжеты видеоблога #хочувгатчину - короткие рассказы о Гатчинском и Приоратском дворцах, Дворцовом парке, выставках, которые проходили в музее. Видеоролики выложены и на страничке музея во ВКонтакте. ГМЗ «Гатчина» также обещает в ближайшее время опубликовать план онлайн-трансляций из Гатчинского дворца.

Кино и сериалы

Благодаря открытию ресурсов сразу нескольких онлайн-кинотеатров вынужденный карантин может превратиться в приятный сериальный марафон.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» предоставляет для новых пользователей до конца апреля бесплатный доступ к фильмам, а вместе с этим и ко всей «Яндекс.Музыке» и «Яндекс.Плюсу». Для этого нужно ввести промокод KARANTIN на специальной странице.

Онлайн-кинотеатр Premier на время карантина открыл бесплатный доступ к своему контенту. В число проектов вошли «Эпидемия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта» и другие. К акции присоединилась «Амедиатека», которая предложила промокод нынешним подписчикам и скидки новым пользователям (STAYHOME3 — на 3 месяца. STAYHOME6 — на 6 месяцев. STAYHOME12 — на 12 месяцев).

Портал «Культура.РФ»

Министерство культуры Российской Федерации совместно с порталом «Культура.РФ» подготовило для пользователей портала тематические подборки фильмов, книг, концертов и лекций. Там есть шедевры советского и мирового кинематографа, видео-экскурсии по главным российским музеям, симфонические концерты с участием мировых звезд, мультфильмы и книги на любой вкус. Всего здесь собрано свыше шести тысяч записей спектаклей, концертов, фильмов и лекций. Также на портале доступны материалы для школьников, включая аудиокниги и лекции.

Портал «Доступвсем»

В России заработал сайт «Доступвсем» — каталог ресурсов, которые сделали что-либо бесплатным для пользователей на время карантина. В рамках акции #МыВместе крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили для пользователей бесплатный доступ к своим ресурсам. Всего к акции подключились около ста компаний и ресурсов, среди которых Яндекс, Mail.ru, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие порталы и онлайн-игры.

На портале «Доступвсем» можно найти как развлекательные ресурсы, например, книги, журналы, кино и музыку, так и сервисы первой необходимости, например, доставку продуктов и медицинские консультации. В настоящее время все доступные предложения рассортированы по тематическим группам «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». Информация о доступных предложениях размещена на сайте ДоступВсем.рф.