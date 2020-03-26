Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     26 Mar 2020

27 марта с 09:00 до 17:00   

Вырицкое ГП:

д. Новинка, ул. Вокзальная, ул. Бородулина,

д. Каушта.

 

27 марта с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. ГЭС.      

 

27 марта с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М. Верево, ул. Кутышева д.1, д.1а, д.4, ул. Киевская д.9, д.2, ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека.

 

27 марта с 10:00 до 18:00   

Пудомягское СП:

д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.

 

27 марта с 09:30 до 18:00   

Пудостьское СП:

п. Терволово,

АО п/ф «Скворицы».

        

27 марта с 10:00 до 18:00   

Пудостьское СП:

д. Аропаккузи.

 

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