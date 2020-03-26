Завтра - без света!

27 марта с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Новинка, ул. Вокзальная, ул. Бородулина,
д. Каушта.
27 марта с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. ГЭС.
27 марта с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д. М. Верево, ул. Кутышева д.1, д.1а, д.4, ул. Киевская д.9, д.2, ул. Школьная
д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка,
кафе, магазин, библиотека.
27 марта с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги, ул. Стародеревенская.
27 марта с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово,
АО п/ф «Скворицы».
27 марта с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Аропаккузи.