«Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения

Для получения консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением дистанционных занятий можно обратиться на «горячую линию» комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: +7 (812) 539-50-90.
Вниманию родителей! В Ленинградской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с переходом образовательных организаций региона на дистанционный режим обучения, который введен с 30 марта по 12 апреля.
Для получения консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением дистанционных занятий можно обратиться на «горячую линию» комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: +7 (812) 539-50-90.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.