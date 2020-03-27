«Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения

Для получения консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением дистанционных занятий можно обратиться на «горячую линию» комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: +7 (812) 539-50-90.

Дополнительную информацию о переходе на дистанционный режим обучения можно также получить на сайте комитета.