«Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения

«Горячая линия» по вопросам дистанционного обучения

Вниманию родителей! В Ленинградской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с переходом образовательных организаций региона на дистанционный режим обучения, который введен с 30 марта по 12 апреля.

Рубрики : Образование  COVID-19     27 Mar 2020

Для получения консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением дистанционных занятий можно обратиться на «горячую линию» комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: +7 (812) 539-50-90.

 Дополнительную информацию о переходе на дистанционный режим обучения можно также получить на сайте комитета.

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