Как будут работать школы, вузы и детсады

Школы, колледжи и вузы
Ленинградской области с 30 марта по 3 апреля приостановят свою работу.
Соответствующее решение было принято главой региона Александром Дрозденко и
отражено в постановлении Правительства Ленинградской области о реализации Указа
Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Дистанционное обучение
школьников, к которому ранее планировалось приступить с 30 марта, начнется с 6
апреля.
В детских садах в
указанный период будет обеспечена работа дежурных групп для детей работников
организаций, на которых не распространяется неделя выходных. При этом в детских
садах будут проводиться необходимые дезинфекционные мероприятия, а дети перед
посещением сада будут проходить термометрию.