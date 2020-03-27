Как будут работать школы, вузы и детсады

Школы, колледжи и вузы Ленинградской области с 30 марта по 3 апреля приостановят свою работу. Соответствующее решение было принято главой региона Александром Дрозденко и отражено в постановлении Правительства Ленинградской области о реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Дистанционное обучение школьников, к которому ранее планировалось приступить с 30 марта, начнется с 6 апреля.

В детских садах в указанный период будет обеспечена работа дежурных групп для детей работников организаций, на которых не распространяется неделя выходных. При этом в детских садах будут проводиться необходимые дезинфекционные мероприятия, а дети перед посещением сада будут проходить термометрию.