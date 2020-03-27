Ленинградскийдомосед поможет не скучать дома

Начиная с субботы 28 марта ленинградцев приглашают публиковать интересные видео и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно провести время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед

По итогам недели будут определены лучшие материалы для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и продуктовыми наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленинградской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

В акции примут участие посты с хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.