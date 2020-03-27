Ленинградскийдомосед поможет не скучать дома

Начиная с субботы 28
марта ленинградцев приглашают публиковать интересные видео и фотоматериалы, а
также рекомендации о том, как полезно и интересно провести время дома под
хэштегом #ленинградскийдомосед
По итогам недели будут
определены лучшие материалы для голосования и определения победителей.
Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская
область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все
участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и
продуктовыми наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленинградской
области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.
В акции примут участие
посты с хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте,
Одноклассники, Instagram, TikTok.
Организаторы приглашают
предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в
качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.