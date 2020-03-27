#Ленинградскийдомосед поможет не скучать дома

#Ленинградскийдомосед поможет не скучать дома

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал жителям региона не скучать на предстоящей неделе и присоединиться к он-лайн акции #ленинградскийдомосед. Всех находчивых и креативных ждут призы.

Рубрики : COVID-19     27 Mar 2020

Начиная с субботы 28 марта ленинградцев приглашают публиковать интересные видео и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно провести время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед

По итогам недели будут определены лучшие материалы для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и продуктовыми наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленинградской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

В акции примут участие посты с хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+