Льготный проезд в Ленобласти продолжит действовать

Все маршруты, ежедневно
курсирующие между Санкт-Петербургом и населенными пунктами Ленинградской
области, также будут работать. Речь идет о 172 направлениях, где заказчиком
выступает региональное управление по транспорту.
Ограничения количества
рейсов связаны с Указом Президента России «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», направлены на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции и закреплены в Постановлении Правительства
Ленинградской области №154 от 26.03.2020 года.
Напомним, с 16 марта
общественный транспорт Ленинградской области перешел на усиленную дезинфекцию.
Ежедневно хлорактивными препаратами обрабатывают почти две тысячи автобусов и
пригородные электрички.
От перевозчиков, помимо
уборки салона, требуется проводить очистку поручней, ручек сидений, дверей и
подлокотников кресел и пряжек ремней безопасности. Также рекомендовано усилить
предрейсовый осмотр водителей на предмет выявления среди них тех, у кого есть
признаки ОРЗ и повышенной температуры.