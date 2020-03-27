Льготный проезд в Ленобласти продолжит действовать

Все маршруты, ежедневно курсирующие между Санкт-Петербургом и населенными пунктами Ленинградской области, также будут работать. Речь идет о 172 направлениях, где заказчиком выступает региональное управление по транспорту.

Ограничения количества рейсов связаны с Указом Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и закреплены в Постановлении Правительства Ленинградской области №154 от 26.03.2020 года.

Напомним, с 16 марта общественный транспорт Ленинградской области перешел на усиленную дезинфекцию. Ежедневно хлорактивными препаратами обрабатывают почти две тысячи автобусов и пригородные электрички.

От перевозчиков, помимо уборки салона, требуется проводить очистку поручней, ручек сидений, дверей и подлокотников кресел и пряжек ремней безопасности. Также рекомендовано усилить предрейсовый осмотр водителей на предмет выявления среди них тех, у кого есть признаки ОРЗ и повышенной температуры.