Минтруд разъяснил Указ Президента о нерабочих днях

Рекомендации работникам и работодателям опубликованы на сайте Министерства труда РФ. Там же указаны категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплачивается в обычном, а не повышенном размере.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Также, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Режим работы сотрудников, работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, обговаривается по соглашению сторон трудовых отношений.

Отметим, что работники, которые продолжают трудовую деятельность, должны руководствоваться рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. При этом по соглашению с работодателем также могут работать дистанционно, если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность сотрудников, которые необходимы для обеспечения работы организации, включая дистанционную работу, а также тех, для кого вводятся нерабочие дни.