Не покупайте экскаваторы через Интернет

Житель Гатчинского района нашел на сайте «Авито» объявление о продаже мини-экскаватора KOMATSU. Связался с продавцом и перевел ему 270 тысяч рублей. После этого продавец пропал, на связь не выходит, страничку на сайте заблокировал. 18-го марта обманутый покупатель обратился в полицию.

19-го марта в гатчинскую полицию поступило заявление от 42-летней жительницы Гатчины, которую обманули в социальной сети «ВКонтакте». Ей пришло сообщение от знакомой с просьбой перевести деньги на банковскую карту. Фотографию карты с номером, на который надо перечислять деньги, тоже прислали. Недолго думая, женщина перевела на указанный счет 6100 рублей, а через полчаса получила смс-ку о том, что страница ее знакомой была взломана, и никаких денег эта знакомая не просила.