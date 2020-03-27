Областная торгово-промышленная палата выдаст свидетельства о форс-мажоре бесплатно

В ходе реализации Торгово-промышленной палатой РФ мер по повышению устойчивости развития российской экономики, региональные ТПП наделены правом выдачи заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора) по внутрироссийским сделкам.

В сложившихся непростых экономических для предпринимательского сообщества условиях, ЛОТПП в первоочередном порядке свидетельствует проведение процедуры обстоятельств непреодолимой силы, возникших при реализации договоров между российскими компаниями.

Для выдачи Заключения необходимы следующие документы:

1. Договор, по которому имеет место ненадлежащее исполнения обязательств;

2. Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих исполнению договора (договоры с поставщиками + спецификации на те же товары, что и в основном договоре, договоры с перевозчиками, переписка с поставщиками/перевозчиками, и т.д.

Услуга – бесплатная

Запрос о выдаче заключения можно направить в ЛОТПП по электронной почте e.napsikova@lenobltpp.ru



Телефон (812) 339-69-00

Старший вице-президент ЛОТПП Ирина Панченко или директор департамента экспертизы, сертификации и оценки Екатерина Асиновская.