Почта России сообщает о режиме работы

Чтобы
замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не
подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, с 30 марта по 1 апреля
большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с
круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в
Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения
клиентами. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
«Одна
из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг, -
говорится в официальном сообщении пресс-службы компании. - Мы настоятельно
рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать
им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием
коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники
продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять
почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время».