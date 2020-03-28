Почта России сообщает о режиме работы

Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, с 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

«Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг, - говорится в официальном сообщении пресс-службы компании. - Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время».