В области работают волонтеры-медики

Основная задача волонтеров-медиков — обеспечить лекарствами всех, кому они необходимы.

Совместно с активистами из Общероссийского народного фронта Ленинградской области и региональным отделением Ассоциации волонтёрских центров добровольцы принимают заявки и приезжают к пожилым людям и просто нуждающихся в медицинской помощи ленинградцам, находящимся на вынужденной самоизоляции.

Звонки поступают на круглосуточную «горячую линию» 8 (800) 200-34-11. В день волонтеры совершают от 10 до 20 выездов в разные районы Ленинградской области.

Кроме того, студенты- волонтеры принимают звонки, поступающие на «горячую линию» Территориального центра медицины катастроф Ленинградской области от тех, кто вернулся из-за рубежа. Эти данные затем передают в больницы, где обратившемуся выписывают больничный лист, чтобы он мог находиться на карантине.