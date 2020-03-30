В области работают волонтеры-медики

Основная задача
волонтеров-медиков — обеспечить лекарствами всех, кому они необходимы.
Совместно с активистами
из Общероссийского народного фронта Ленинградской области и региональным
отделением Ассоциации волонтёрских центров добровольцы принимают заявки и
приезжают к пожилым людям и просто нуждающихся в медицинской помощи
ленинградцам, находящимся на вынужденной самоизоляции.
Звонки поступают на круглосуточную
«горячую линию» 8 (800) 200-34-11. В день волонтеры совершают от 10 до 20
выездов в разные районы Ленинградской области.
Кроме того, студенты-
волонтеры принимают звонки, поступающие на «горячую линию» Территориального
центра медицины катастроф Ленинградской области от тех, кто вернулся из-за
рубежа. Эти данные затем передают в больницы, где обратившемуся выписывают
больничный лист, чтобы он мог находиться на карантине.