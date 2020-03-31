Больницы Ленинградской области прекратят плановую госпитализацию и вакцинацию

Больницы Ленинградской области прекратят плановую госпитализацию и вакцинацию

Медицинские учреждения Ленинградской области с сегодняшнего дня прекратят плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Рубрики : COVID-19     31 Mar 2020

«Мы запрещаем плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», - заявил он.

Под ограничение не попадают заболевания и состояния, при которых отсрочка госпитализации может повлечь ухудшение состояния.

Запрещается также посещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке.

Постановлением Правительства области в регионе также отменяются плановая диспансеризация населения и плановые медицинские осмотры, исключая медицинские комиссии при военном призыве.

Также в медицинских учреждениях прекращается плановая вакцинация взрослых и детей, за исключением вакцинации новорожденных в роддомах.

Руководителям медицинских организаций рекомендовано обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с использованием приемных отделений региональных стационаров. Кроме того, рекомендовано усилить работу амбулаторно-поликлинических подразделений на дому.

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