Больницы Ленинградской области прекратят плановую госпитализацию и вакцинацию

«Мы запрещаем плановую
госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за
исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально
значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих»,
- заявил он.
Под ограничение не
попадают заболевания и состояния, при которых отсрочка госпитализации может
повлечь ухудшение состояния.
Запрещается также
посещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом
порядке.
Постановлением
Правительства области в регионе также отменяются плановая диспансеризация
населения и плановые медицинские осмотры, исключая медицинские комиссии при
военном призыве.
Также в медицинских
учреждениях прекращается плановая вакцинация взрослых и детей, за исключением
вакцинации новорожденных в роддомах.
Руководителям медицинских
организаций рекомендовано обеспечить оказание первичной медико-санитарной
помощи в неотложной форме с использованием приемных отделений региональных
стационаров. Кроме того, рекомендовано усилить работу
амбулаторно-поликлинических подразделений на дому.