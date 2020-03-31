Гатчинские «фиксики» на фестивале технического творчества

Организатором
соревнований выступила региональная инновационная площадка – Волховская школа №
8 при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области и Ассоциации 3D образования.
Новый детский технопарк
Кванториум гостеприимно открыл двери навстречу 3D-технологиям и собрал на своей
территории представителей Бокситогорского, Волховского, Всеволожского,
Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского и Подпорожского районов.
Гатчинский район представляла делегация из 12-ти школьников и пяти педагогов из
Информационно-методического центра и гимназии имени К.Д. Ушинского.
Команды участников
делились на две возрастные категории: 1-2 и 3-4 классы. За месяц до мероприятия
они получили задание, в рамках которого должны были воссоздать с помощью
3D-ручки сцену из российского компьютерного мультипликационного сериала
«Фиксики» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и снять
видео-пьесу с использованием своей модели. Все проекты, которые участники
представили на суд зрителей и жюри, заслуживали наивысших оценок и были
отмечены различными номинациями.
Лучшим проектом I
Регионального Фестиваля технического творчества среди учащихся 1-2 классов
стала работа команды «Незабудки». Ее представляли учащиеся Войсковицкой школы №
2, воспитанницы ИМЦ Алина Адаменя и София Сидорова под руководством педагога
дополнительного образования Ларисы Евдокимовой.
Также работы юных
школьников Гатчинского района отметили в тематических номинациях. В номинации
«Креативное решение» среди учащихся 1-2 классов победили Антон Британов и Илья
Юшков (Пригородная школа) из команды «Фантазеры» под руководством педагога
дополнительного образования Галины Британовой.
В номинации «Техническое
решение» среди учащихся 1-2 классов победили Иван Грошев и Егор Ивакин из
Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского под руководством учителя
изобразительного искусства Елизаветы Грошевой. Также ее воспитанники Диана
Кошелева и Евгения Мельникова победили среди учащихся 3-4 классов в номинации
«Близость к литературному образу».
В номинации «Творческий
подход» и «Самое миниатюрное решение» среди учащихся 3-4 классов победили Анна
Сахнова, Вероника Легконравова, Александра Крижановская, Татьяна Милюкова -
воспитанники педагога дополнительного образования Валентины Булавчук из Войсковицкой
школы № 2.
Основной целью
мероприятия была популяризация проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в
образовании» в начальной школе. Учитывая возрастные особенности детей,
организаторы не могли обойтись без сюрпризов и символических подарков. После
окончания всех конкурсных процедур к детям пришли в гости современные фиксики и
провели с ребятами развивающую игровую программу.
В это время педагоги
участвовали в семинаре по развитию 3D-технологий в Ленинградской области.
Региональный координатор проекта Светлана Лапина рассказала о динамике развития
проекта и поделилась планами на предстоящую Всероссийскую олимпиаду по
3D-технологиям. Ольга Мажарцева представила свои методические разработки по
работе с 3D-ручкой.
- Благодарим всех наших
подопечных за работу, успехи на чемпионатах и интерес к инженерным
специальностям. Вы – большие молодцы. Желаем не останавливаться на достигнутом,
а также приглашаем новых студентов в наш Информационно-методический центр,
который сегодня постоянно развивается и предлагает интересные учебные программы
и направления, - подытожил Игорь Евдокимов.