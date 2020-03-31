Интернет-трафик в регионе вырос в 3,5 раза

По данным мониторинга,
проведенного комитетом цифрового развития Ленинградской области, в регионе
общий объём потребленного трафика мобильного интернета за последние 12 дней
вырос в 3,5 раза. В среднем за день пользователи скачивают и передают в 1,5
раза больше данных, чем в середине марта.
В то же время в
Петербурге операторы мобильной связи отмечают снижение интернет-трафика на 15%.
Это говорит о том, что многие петербуржцы на время ограничительных мер приехали
в Ленинградскую область, а также больше используют домашний проводной интернет.
Жители региона, находясь
в добровольной или вынужденной самоизоляции, активнее используют мобильные
приложения и привыкают к цифровым сервисам, которые помогают решать рутинные
задачи: заказывают продукты с доставкой, отправляют и получают посылки, избегая
лишних контактов, используют сервисы для удаленной работы или учебы, получают
медицинские консультации онлайн. Многие проходят онлайн-курсы по
самообразованию и саморазвитию, смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.
Отмечается также
тенденция по переходу с голосового общения в мессенджеры.
В связи с тем, что МФЦ
Ленинградской области перешли на особый режим работы, еще больше жителей
оценили удобство получения госуслуг в электронном виде – на портале
gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. К тому
же зарегистрироваться в ЕСИА и получить подтверждение учетной записи теперь
можно полностью онлайн.