Интернет-трафик в регионе вырос в 3,5 раза

Интернет-трафик в регионе вырос в 3,5 раза

Эксперты связывают бум мобильного интернета с самоизоляцией жителей и переходом на удаленную работу.

Рубрики : Общество     31 Mar 2020

По данным мониторинга, проведенного комитетом цифрового развития Ленинградской области, в регионе общий объём потребленного трафика мобильного интернета за последние 12 дней вырос в 3,5 раза. В среднем за день пользователи скачивают и передают в 1,5 раза больше данных, чем в середине марта.

В то же время в Петербурге операторы мобильной связи отмечают снижение интернет-трафика на 15%. Это говорит о том, что многие петербуржцы на время ограничительных мер приехали в Ленинградскую область, а также больше используют домашний проводной интернет.

Жители региона, находясь в добровольной или вынужденной самоизоляции, активнее используют мобильные приложения и привыкают к цифровым сервисам, которые помогают решать рутинные задачи: заказывают продукты с доставкой, отправляют и получают посылки, избегая лишних контактов, используют сервисы для удаленной работы или учебы, получают медицинские консультации онлайн. Многие проходят онлайн-курсы по самообразованию и саморазвитию, смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.

Отмечается также тенденция по переходу с голосового общения в мессенджеры.

В связи с тем, что МФЦ Ленинградской области перешли на особый режим работы, еще больше жителей оценили удобство получения госуслуг в электронном виде – на портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. К тому же зарегистрироваться в ЕСИА и получить подтверждение учетной записи теперь можно полностью онлайн.

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