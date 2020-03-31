Магазины – только для необходимых покупок

Соответствующее решение
закреплено в обновленном постановлении правительства Ленинградской области и
вступает в силу с сегодняшнего дня.
«К сожалению, наши
торговые организации не понимают, что такое товары первой необходимости.
Поэтому принято более жесткое решение – приостановить работу объектов розничной
торговли, в том числе со специализированным ассортиментом алкогольной и
табачной продукции», – сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администраций районов.
На территории области
будут работать салоны связи, специализированные объекты, реализующие зоотовары,
а также осуществляющих продажу продуктов питания, моторного топлива, товаров
дистанционным способом. Глава региона отметил, что это окончательный список и
рекомендовал муниципальным властям его строго соблюдать.
Также приостановлена
работа организаций, оказывающих услуги, за исключением медицинских, услуг по
уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере
социального обслуживания, транспортных услуг, по ремонту автотранспорта,
ветеринарных, ритуальных услуг и услуг, оказываемых дистанционным способом.
Организации общественного
питания в период с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты, за исключением
производства и адресной доставки готовых блюд, а также дистанционной торговли и
торговли через зону бесконтактной выдачи. Это ограничение не распространяется
на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещении предприятий
(организаций) исключительно для работников этих предприятий.
Также ограничена работа
предприятий и организаций в строгом соответствии с Указом Президента РФ от 25
марта 20202 года №206.