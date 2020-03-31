Магазины – только для необходимых покупок

Соответствующее решение закреплено в обновленном постановлении правительства Ленинградской области и вступает в силу с сегодняшнего дня.

«К сожалению, наши торговые организации не понимают, что такое товары первой необходимости. Поэтому принято более жесткое решение – приостановить работу объектов розничной торговли, в том числе со специализированным ассортиментом алкогольной и табачной продукции», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами администраций районов.

На территории области будут работать салоны связи, специализированные объекты, реализующие зоотовары, а также осуществляющих продажу продуктов питания, моторного топлива, товаров дистанционным способом. Глава региона отметил, что это окончательный список и рекомендовал муниципальным властям его строго соблюдать.

Также приостановлена работа организаций, оказывающих услуги, за исключением медицинских, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания, транспортных услуг, по ремонту автотранспорта, ветеринарных, ритуальных услуг и услуг, оказываемых дистанционным способом.

Организации общественного питания в период с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты, за исключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи. Это ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещении предприятий (организаций) исключительно для работников этих предприятий.

Также ограничена работа предприятий и организаций в строгом соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 20202 года №206.