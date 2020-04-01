Шутка на полмиллиона

23-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому
району поступило сообщение от начальника службы безопасности о том, что на
электронную почту Гатчинской КМБ пришло письмо с содержанием: «Заминирование
здания больницы».
На место происшествия направили наряды полиции. В ходе обследования
здания и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств
обнаружено не было. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма,
совершенного в отношении объекта социальной инфраструктуры, возбуждено
уголовное дело. Часть 2 статьи 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
от полумиллиона рублей – и вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти
лет.