Шутка на полмиллиона

Шутка на полмиллиона

Нашелся идиот, решивший пошутить по поводу заминирования гатчинской больницы. Теперь будет фигурантом уголовного дела.

Рубрики : Криминал     01 Apr 2020

23-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от начальника службы безопасности о том, что на электронную почту Гатчинской КМБ пришло письмо с содержанием: «Заминирование здания больницы».

На место происшествия направили наряды полиции. В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, совершенного в отношении объекта социальной инфраструктуры, возбуждено уголовное дело. Часть 2 статьи 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от полумиллиона рублей – и вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

 

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