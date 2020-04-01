Тестирование на COVID-19 в регионе перевели на дом

Комитет
по здравоохранению региона с 1 апреля отменил массовый забор биоматериала на
COVID-19, а также отозвал мобильные пункты в Девяткино и Кудрово. Решение было
принято на фоне увеличивающегося количества контактных пациентов, которых
необходимо обследовать. Сейчас важно сокращение времени на анализ по
эпидпоказаниям: в условиях нарастания выявленных случаев это выходит на первый
план.
Кроме
того, в пунктах приема анализа резко возросло число желающих пройти
тестирование. При этом приходящие к мобильным пунктам сбора люди не соблюдали
необходимых мер предосторожности: приходили с симптомами ОРВИ без масок, не
соблюдали дистанцию. Чтобы не провоцировать излишние контакты, было принято
решение о прекращении приема.
Как
отметил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин, при этом мощности амбулаторий по обработке биоматериала остались
прежними.
«Мы
не ограничили прием анализов, а убрали очереди, — прокомментировал он. — Теперь
жители региона смогут пройти тест на COVID-19 по назначению врача. Если есть
подозрения или симптомы — вызывайте врача на дом».
Глава
комитета также привел пример: из 1500 анализов, проведенных без показаний, не
оказалось ни одного положительного результата. При этом время и ресурсы на их
проведение были затрачены значительные.