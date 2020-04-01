Ценные призы для ленинградских домоседов

К акции в качестве
спонсоров призового фонда со своей продукцией присоединились ленинградские
пищевики и аграрии:
АО «Кондитерское
объединение «Любимый край», ООО «Орими» — производитель чая и кофе,
сельскохозяйственные предприятия — ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «Круглый
год», АО «Птицефабрика «Роскар», АО «Птицефабрика «Синявинская имени 60-летия
СССР», ООО «СХП Лосево», ЗАО «Племенной завод «Приневское», переработчик
молока — ООО «Галактика», производитель мясопродуктов
ООО «Пит-Продукт».
5 подарочных карт на 5000
рублей каждая выделяет для участников акции сеть магазинов «Перекресток».
ООО «Супервэйв групп»
выделило разнообразные гаджеты и компьютерную периферию: планшет, цветной и
черно-белый принтеры, разветвитель, беспроводное зарядное устройство, wi-fi
роутеры.
К акции присоединился и
«Императорский фарфоровый завод», предоставивший пять чайных наборов «Кобальтовая сетка».
Несмотря на трудные для
них времена, к акции подключились рестораторы и отельеры. Причем их призами
можно будет воспользоваться тогда, когда эпидемия завершится, и действующие
ограничения будут сняты.
Отель «Новый Петергоф»
выделил сертификат на посещение ресторана или спа с открытой датой.
Включились в акцию и
ленинградские промышленные предприятия, в частности, Nokian Tyres.
Специальную номинацию
#Дома теплее в рамках конкурса
#Ленинградскийдомосед объявила УК
ООО «Термекс Групп» (производитель водонагревателей). Это областное предприятие
наградит пользователей, разместивших в сетях самое «теплое» фото или видео с
хэштегами #Дома теплее и
#Ленинградскийдомосед .
Призы в данной номинации:
1 место – электроводонагреватель объемом в 100 литров, 2 место –
электроводонагреватель объемом в 80 литров, 3 место – электроводонагреватель
объемом в 50 литров.
Акция
#Ленинградскийдомосед продолжается!
Публикуйте интересные
видео и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно
провести время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях
Вконтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok.
По итогам недели будут
определены лучшие материалы для голосования и определения победителей.
Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская
область».
Подведение итогов и
награждение победителей состоится 12 апреля.
Организаторы приглашают
предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в
качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.