Ценные призы для ленинградских домоседов

К акции в качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией присоединились ленинградские пищевики и аграрии:

АО «Кондитерское объединение «Любимый край», ООО «Орими» — производитель чая и кофе, сельскохозяйственные предприятия — ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «Круглый год», АО «Птицефабрика «Роскар», АО «Птицефабрика «Синявинская имени 60-летия СССР», ООО «СХП Лосево», ЗАО «Племенной завод «Приневское», переработчик молока — ООО «Галактика», производитель мясопродуктов ООО «Пит-Продукт».

5 подарочных карт на 5000 рублей каждая выделяет для участников акции сеть магазинов «Перекресток».

ООО «Супервэйв групп» выделило разнообразные гаджеты и компьютерную периферию: планшет, цветной и черно-белый принтеры, разветвитель, беспроводное зарядное устройство, wi-fi роутеры.

К акции присоединился и «Императорский фарфоровый завод», предоставивший пять чайных наборов «Кобальтовая сетка».

Несмотря на трудные для них времена, к акции подключились рестораторы и отельеры. Причем их призами можно будет воспользоваться тогда, когда эпидемия завершится, и действующие ограничения будут сняты.

Отель «Новый Петергоф» выделил сертификат на посещение ресторана или спа с открытой датой.

Включились в акцию и ленинградские промышленные предприятия, в частности, Nokian Tyres.

Специальную номинацию #Дома теплее в рамках конкурса #Ленинградскийдомосед объявила УК ООО «Термекс Групп» (производитель водонагревателей). Это областное предприятие наградит пользователей, разместивших в сетях самое «теплое» фото или видео с хэштегами #Дома теплее и #Ленинградскийдомосед .

Призы в данной номинации: 1 место – электроводонагреватель объемом в 100 литров, 2 место – электроводонагреватель объемом в 80 литров, 3 место – электроводонагреватель объемом в 50 литров.

Свою продукцию «Термекс Групп» отгружает сейчас многим больницам, поликлиникам, объектам МЧС, — повсюду, где в условиях борьбы с эпидемией могут понадобиться автономные источники горячей воды и отопления.

Акция #Ленинградскийдомосед продолжается!

Публикуйте интересные видео и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и интересно провести время дома под хэштегом #ленинградскийдомосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok.

По итогам недели будут определены лучшие материалы для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область».

Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ленинградской области присоединиться к акции в качестве спонсоров призового фонда со своей продукцией.