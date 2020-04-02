Гатчинцам предлагают разобрать семейные архивы

«Дорога памяти» - это историко-мемориальный комплекс, размешенный на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Его открытие запланировано на 6 мая 2020 года.

Длина экспозиции мемориала составит 1418 шагов – по числу дней войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена снимками участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Министерство обороны России через военные комиссариаты, управления пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания населения, ветеранские и молодежные общественные организации, а также Интернет-ресурс «Дорога памяти» продолжает сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На сегодняшний день в базе данных размещена информация о 28.223.192 участниках войны. В частности, в военном комиссариате Ленинградской области состоит на учете 170.873 участника Великой Отечественной войны. Жителями Ленинградской области собраны фотографии на 3.020 защитников Отечества.