Гатчинцам предлагают разобрать семейные архивы

Гатчинцам предлагают разобрать семейные архивы

Министерством обороны Российской Федерации реализуется проект «Дорога памяти», в рамках которого организован сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Рубрики : Общество     02 Apr 2020

«Дорога памяти» - это историко-мемориальный комплекс, размешенный на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Его открытие запланировано на 6 мая 2020 года.

Длина экспозиции мемориала составит 1418 шагов – по числу дней войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена снимками участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Министерство обороны России через военные комиссариаты, управления пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания населения, ветеранские и молодежные общественные организации, а также Интернет-ресурс «Дорога памяти» продолжает сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На сегодняшний день в базе данных размещена информация о 28.223.192 участниках войны. В частности, в военном комиссариате Ленинградской области состоит на учете 170.873 участника Великой Отечественной войны. Жителями Ленинградской области собраны фотографии на 3.020 защитников Отечества.

Сбор материалов продолжается. Присоединяйтесь: https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

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