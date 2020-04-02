Гатчинцам предлагают разобрать семейные архивы

«Дорога
памяти» - это историко-мемориальный комплекс, размешенный на территории
военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный
храм Вооруженных сил Российской Федерации. Его открытие запланировано на 6 мая
2020 года.
Длина
экспозиции мемориала составит 1418 шагов – по числу дней войны. Галерея с
помощью технологии микрофотографии будет оформлена снимками участников Великой
Отечественной войны: фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан,
жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов.
Министерство
обороны России через военные комиссариаты, управления пенсионного фонда,
многофункциональные центры обслуживания населения, ветеранские и молодежные
общественные организации, а также Интернет-ресурс «Дорога памяти» продолжает
сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
На
сегодняшний день в базе данных размещена информация о 28.223.192 участниках
войны. В частности, в военном комиссариате Ленинградской области состоит на
учете 170.873 участника Великой Отечественной войны. Жителями Ленинградской
области собраны фотографии на 3.020 защитников Отечества.
Сбор
материалов продолжается. Присоединяйтесь: