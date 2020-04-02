Коммунальщики отметили профессиональный праздник

- Работники
жилищно-коммунального хозяйства – это специалисты, которые в любое время дня и
ночи готовы прийти на помощь гражданам, проживающим в многоквартирных домах.
Всегда с гордостью говорю о своих коллегах: они приезжают на вызов первыми и
уезжают последними, чтобы у наших жителей всегда были свет, вода и отопление, -
сказал в своей приветственной речи директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов.
Крупнейшая управляющая
компания работает в Ленинградской области 15-й год - работает стабильно,
постоянно наращивая свои ресурсы. Если в 2018 году МУП ЖКХ «Сиверский» оказало
услуг на 300 млн рублей, то в прошлом году эта сумма составила уже 340 млн
рублей. Предприятие вовремя выплачивает заработную плату, все налоги и
обязательные платежи.
Особую благодарность за
преданность профессии Алексей Рыжов высказал ветеранам отрасли, которых сегодня
трудится более ста человек, и их труд остается востребованным.
- Они не просто выполняют
свои обязанности на высоком уровне, но и готовят молодых специалистов. Их
знания и опыт – бесценны. Им по плечу любая задача, - добавил Алексей Рыжов и
пожелал всем работниками предприятия счастья и здоровья.
Первый заместитель главы
администрации Гатчинского района Сергей Голованов поздравил сотрудников МУП ЖКХ
«Сиверский» с праздником от имени руководителей Гатчинского района Виталия
Филоненко и Людмилы Нещадим и пожелал им успехов в труде.
- Самое главное для
каждого из нас – «погода в доме», которую зачастую определяют работники
жилищно-коммунального хозяйства. От вашего мастерства зависит наличие не только
коммунальных благ в квартирах, но и чистота в подъездах и на придомовой
территории, - сказал он и поблагодарил за «незаметный, но такой важный и
ответственный труд».
Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Людмила Тептина также поздравили
сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» от имени председателя областного парламента
Сергея Бебенина и своих коллег-депутатов. Сергей Коняев сказал, что надежность
сферы коммунальных услуг является фундаментом комфортной жизни населения.
Людмила Тептина заметила, что «когда в наших домах чисто, есть свет, вода, тепло
и другие блага цивилизации, мы редко вспоминаем тех, кто все это обеспечивает.
А вместе с тем, это очень тяжелая и ответственная работа без праздников и
выходных, и вы с ней справляетесь достойно». Депутаты поблагодарили сотрудников
МУП ЖКХ «Сиверский» за работу и пожелали им всего наилучшего.
К поздравлениям
присоединился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.
Коллектив «Девчата» из
Пудомягского культурно-досугового центра приготовил для виновников торжества
творческий подарок.
В этот праздничный день
десятки сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» удостоились заслуженных наград за
многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие предприятия и в связи
с профессиональным праздником.
Почетными
грамотами администрации Гатчинского района награждены:
- начальник ЖЭУ
Войсковицкого поселения Марина Вишневская;
- мастер ЖЭУ Сиверского
поселения Татьяна Стрельцова;
- заместитель главного
инженера, начальник транспортного цеха Виталий Рыжов;
- специалист по работе с
собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных домов ЖЭУ
Пудомягского поселения Марина Лозыченко;
- ведущий бухгалтер
Светлана Шляхто;
- слесарь-сантехник
аварийно-ремонтной службы Михаил Рыжов;
Благодарностями администрации
Гатчинского района награждены:
- начальник ЖЭУ
Сяськелевского поселения Юлия Хведосюк;
- начальник ЖЭУ
Новосветского поселения Татьяна Чирва;
- электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Янис Карклинь;
- электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Олег Задойко;
- слесарь строительного
участка Юрий Юрьев;
- слесарь – сантехник ЖЭУ
Сусанинского поселения Василий Сударев;
Благодарственные
письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы
Тептиной получили:
- ведущий бухгалтер Елена
Дмитриева;
- системный программист
Леонид Курдюков;
- ведущий инженер по
сметам Анна Коноплева;
- главный специалист
производственно-технического отдела Анна Зарубина;
- ведущий специалист по
учету материалов Иван Матвеев;
- инженер абонентского
отдела Светлана Москалева;
- мастер ЖЭУ Вырицкого
поселения Валентина Рыжова;
Благодарственными
письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея
Коняева награждены:
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Сусанинского поселения Елена Качалова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Кобринского поселения Талия Егорова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Сиверского поселения Надежда Парфенова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Новосветского поселения Ирина Равина;
- водитель Владимир
Русаков;
- слесарь Виктор
Свидерский;
- электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Роман Жуков;
Благодарственные
письма от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны
Бездетко и Александра Русских получили:
- специалист по работе с
собственниками и нанимателями жилых помещений ЖЭУ Войсковицкого поселения
Валентина Степанова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Елизаветинского поселения Ольга Блинова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Рождественского поселения Марина Семенова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Сяськелевского поселения Елена Панфилова;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Войсковицкого поселения Тамара Дубровина;
- мастер ЖЭУ
Елизаветинского поселения Ольга Комиссарова;
Благодарственными
письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы
Пункиной награждены:
- мастер ЖЭУ Таицкого
поселения Светлана Толмачева;
- рабочая комплексной
уборки ЖЭУ Пудомягского поселения Оксана Журавлева.
Фото Ольги Фирсовой