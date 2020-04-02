Коммунальщики отметили профессиональный праздник

- Работники жилищно-коммунального хозяйства – это специалисты, которые в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь гражданам, проживающим в многоквартирных домах. Всегда с гордостью говорю о своих коллегах: они приезжают на вызов первыми и уезжают последними, чтобы у наших жителей всегда были свет, вода и отопление, - сказал в своей приветственной речи директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов.

Крупнейшая управляющая компания работает в Ленинградской области 15-й год - работает стабильно, постоянно наращивая свои ресурсы. Если в 2018 году МУП ЖКХ «Сиверский» оказало услуг на 300 млн рублей, то в прошлом году эта сумма составила уже 340 млн рублей. Предприятие вовремя выплачивает заработную плату, все налоги и обязательные платежи.

Особую благодарность за преданность профессии Алексей Рыжов высказал ветеранам отрасли, которых сегодня трудится более ста человек, и их труд остается востребованным.

- Они не просто выполняют свои обязанности на высоком уровне, но и готовят молодых специалистов. Их знания и опыт – бесценны. Им по плечу любая задача, - добавил Алексей Рыжов и пожелал всем работниками предприятия счастья и здоровья.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов поздравил сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» с праздником от имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим и пожелал им успехов в труде.

- Самое главное для каждого из нас – «погода в доме», которую зачастую определяют работники жилищно-коммунального хозяйства. От вашего мастерства зависит наличие не только коммунальных благ в квартирах, но и чистота в подъездах и на придомовой территории, - сказал он и поблагодарил за «незаметный, но такой важный и ответственный труд».

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Людмила Тептина также поздравили сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» от имени председателя областного парламента Сергея Бебенина и своих коллег-депутатов. Сергей Коняев сказал, что надежность сферы коммунальных услуг является фундаментом комфортной жизни населения. Людмила Тептина заметила, что «когда в наших домах чисто, есть свет, вода, тепло и другие блага цивилизации, мы редко вспоминаем тех, кто все это обеспечивает. А вместе с тем, это очень тяжелая и ответственная работа без праздников и выходных, и вы с ней справляетесь достойно». Депутаты поблагодарили сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» за работу и пожелали им всего наилучшего.

К поздравлениям присоединился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Коллектив «Девчата» из Пудомягского культурно-досугового центра приготовил для виновников торжества творческий подарок.

В этот праздничный день десятки сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» удостоились заслуженных наград за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником.

Почетными грамотами администрации Гатчинского района награждены:

- начальник ЖЭУ Войсковицкого поселения Марина Вишневская;

- мастер ЖЭУ Сиверского поселения Татьяна Стрельцова;

- заместитель главного инженера, начальник транспортного цеха Виталий Рыжов;

- специалист по работе с собственниками и нанимателями жилых помещений многоквартирных домов ЖЭУ Пудомягского поселения Марина Лозыченко;

- ведущий бухгалтер Светлана Шляхто;

- слесарь-сантехник аварийно-ремонтной службы Михаил Рыжов;

Благодарностями администрации Гатчинского района награждены:

- начальник ЖЭУ Сяськелевского поселения Юлия Хведосюк;

- начальник ЖЭУ Новосветского поселения Татьяна Чирва;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Янис Карклинь;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Олег Задойко;

- слесарь строительного участка Юрий Юрьев;

- слесарь – сантехник ЖЭУ Сусанинского поселения Василий Сударев;

Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной получили:

- ведущий бухгалтер Елена Дмитриева;

- системный программист Леонид Курдюков;

- ведущий инженер по сметам Анна Коноплева;

- главный специалист производственно-технического отдела Анна Зарубина;

- ведущий специалист по учету материалов Иван Матвеев;

- инженер абонентского отдела Светлана Москалева;

- мастер ЖЭУ Вырицкого поселения Валентина Рыжова;

Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева награждены:

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Сусанинского поселения Елена Качалова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Кобринского поселения Талия Егорова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Сиверского поселения Надежда Парфенова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Новосветского поселения Ирина Равина;

- водитель Владимир Русаков;

- слесарь Виктор Свидерский;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Роман Жуков;

Благодарственные письма от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Бездетко и Александра Русских получили:

- специалист по работе с собственниками и нанимателями жилых помещений ЖЭУ Войсковицкого поселения Валентина Степанова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Елизаветинского поселения Ольга Блинова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Рождественского поселения Марина Семенова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Сяськелевского поселения Елена Панфилова;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Войсковицкого поселения Тамара Дубровина;

- мастер ЖЭУ Елизаветинского поселения Ольга Комиссарова;

Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной награждены:

- мастер ЖЭУ Таицкого поселения Светлана Толмачева;

- рабочая комплексной уборки ЖЭУ Пудомягского поселения Оксана Журавлева.

Фото Ольги Фирсовой